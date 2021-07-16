В Липецкой области проведут промо-туры возможностей

Перспективной молодежи расскажут о путях самореализации в пределах региона.

Управление молодежной политики готово потратить 500 000 рублей на организацию промо-тура «Область возможностей». Его планируют провести на территории региона с августа по октябрь.



В рамках промо-тура будет три выезда в Елец, Задонский и Грязинский районы. В каждый промо-тур отправят примерно по 150 человек. Им предстоит за четыре часа познакомиться с потенциалом каждой из точек. На каждой из них будет работать по четыре интерактивные площадки, где участников тура ждут конкурсы, викторины, опросы и мастер-классы.



Кроме того, в Липецке проведут фотовыставку «Об имеющихся возможностях самореализации молодежи Липецкой области».



Электронный аукцион на тендер запланирован на 21 июля. Мероприятие оплатят из областного бюджета.