Общество

сегодня, 11:07

В Липецкой области проведут промо-туры возможностей

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#тендер #молодежь
В Липецкой области проведут промо-туры возможностей

Перспективной молодежи расскажут о путях самореализации в пределах региона.

Управление молодежной политики готово потратить 500 000 рублей на организацию промо-тура «Область возможностей». Его планируют провести на территории региона с августа по октябрь.

В рамках промо-тура будет три выезда в Елец, Задонский и Грязинский районы. В каждый промо-тур отправят примерно по 150 человек. Им предстоит за четыре часа познакомиться с потенциалом каждой из точек. На каждой из них будет работать по четыре интерактивные площадки, где участников тура ждут конкурсы, викторины, опросы и мастер-классы.

Кроме того, в Липецке проведут фотовыставку «Об имеющихся возможностях самореализации молодежи Липецкой области».

Электронный аукцион на тендер запланирован на 21 июля. Мероприятие оплатят из областного бюджета.
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#тендер #молодежь

Комментарии (1)

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Блин горелый

18 минут назад
Какие промо-туры возможностей? Папа - чиновник, то море возможностей, а иначе - много работы и мало зарплаты! Липовые сказочники!
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