Кассир целый месяц воровала в магазине

Женщина украла деньги покупателей за сигареты и алкоголь.

Мировой судья Грязинского судебного участка №3 оштрафовала кассира «Пятерочки» за хищение товаров магазина. Женщина наворовала на 6 725 рублей, а заплатит за кражу штраф в 7 000 рублей.



Кассира признали виновной в хищении вверенного ей имущества. Женщина работала в «Пятерочке» на улице Песковатской в Грязях. За прошлый ноябрь кассир успела виртуозно украсть из магазина 45 пачек сигарет разных марок, бутылку вина и 19 бутылок водки. Сумма ущерба составила 6 725 рублей 76 копеек.



Женщина в суде рассказала о своем способе воровства: она не пробивала товар, а деньги за товар клала под кассу. Так она делала в том случае, если покупали водку или либо сигареты. В конце смены подходила администратор, открывала кассу и считала деньги, вопросов к ней не возникало, у нее все было ровно. Над каждой кассой есть камера видеонаблюдения. Подсудимая понимала, что когда-нибудь это все вскроется. Недостачу обнаружили, когда перед ревизией начали считать сигареты, обнаружили их недостачу на 40 000 рублей, сообщили об этом службе безопасности. Те стали просматривать записи камер видеонаблюдения, увидели, что она не пробивала сигареты.



Как объяснила женщина, делала она это потому, что не хватало денег на продукты. В ее семье двое детей, один несовершеннолетний, муж не работает, получает пенсию в районе 10 000 рублей.



Женщина еще до приговора вернула всю украденную сумму.