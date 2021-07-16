Неизвестный водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 15 июля в Липецке на трассе Орел – Тамбов 22-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.В Липецке на проспекте 60 лет СССР водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 10-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате. Ребенок получил травмы, ему оказали помощь и отправили домой.15 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3984 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 172.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3501 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.На дорогах региона зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.