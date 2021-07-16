Происшествия

сегодня, 09:21

Неизвестный водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся с места аварии

5 1403
#авария #ДТП
1
Неизвестный водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся с места аварии

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 15 июля в Липецке на трассе Орел – Тамбов 22-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» вне пешеходного перехода сбил 40-летнего пешехода. Мужчину госпитализировали.

serviceVBAILBLU(2).jpg

В Липецке на проспекте 60 лет СССР водитель неустановленного  автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 10-летнего мальчика, который передвигался на электросамокате. Ребенок получил травмы, ему оказали помощь и отправили домой.

15 июля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3984 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 172.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 3501 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей.
5 1403
#авария #ДТП
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артем

2 минуты назад
по переходу нельзя ехать на самокатах или велики тем более нерегулируемых светофором а водитель трус
ответить

Лавочница

6 минут назад
Молодец! . Не испугался, не впал в панику, а поехал дальше, по своим делам.
ответить

-

18 минут назад
Самокатчик = пешеход. В столице, вон, перебегают переходы.
ответить

Гость

24 минуты назад
Я не в коем случае не оправдываю водителя скрывшегося с места происшествия, но у меня вопрос, почему ребенок пересекал пешеходный переход на самокате. Или у нас ПДД исключительно для машин. Садясь на велосипед и самокат пешеход становится участником движения на равне с водителями машин. И пешеходник необходимо пересекать только пешком. Может ГИБДД уже пора заняться и пешеходами, которые шастают по проезжей части как по проспекту, где им вздумается, и велосипедистами, и самокатчиками.
ответить

Олег.

25 минут назад
А мальчику кто нибудь объяснил что на пешеходном переходе нужно передвигаться ПЕШКОМ а не со скоростью пули его переезжать на электросамокат к !?
ответить

Еще в рубрике

В Усманском районе горел «КамАЗ»
#пожар #автомобиль
5
В Усманском районе горел «КамАЗ»

вчера, 18:03

Происшествия
Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками
#коррупция
19
Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками

вчера, 16:07

Происшествия
Из-за ДТП встали трамваи
#Авария #ДТП
7
Из-за ДТП встали трамваи

вчера, 15:25

Происшествия
Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук
#браконьер #суд
11
Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук

вчера, 15:04

Происшествия
Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
17
Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского

вчера, 14:05

Происшествия
Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу
#огнестрельное ранение
4
Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу

вчера, 13:56

Происшествия