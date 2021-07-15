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Липецкая вечЁрка: масочный скандал в автобусе, суд над Олегом Королевым и высохшие фонтаны
Сегодня, 15 июля, случился масочный скандал в автобусе, экс-сенатор Олег Королев не пришел в очередной суд, липецкие фонтаны требуют ремонта, а некоторые уже пересохли, не дождавшись денежных вливаний.
— Права она или нет в отношении масок — ее позиция. Однозначно никто не давал ей права оскорблять людей, и уж тем более переиначивать завоевание народа в Великой Отечественной войне!!! Мои деды, как и миллионы сыновей Отечества, отдали жизнь не для того, чтобы мы себя разделили на «сторонников» и «анти», — написал комментатор.
— Молодец! Верно все сказала! Терпилы… А как ещё назвать того, кто терпит повышение пенсионного возраста, рост коммуналки, рост цен на продукты, принудительную вакцинацию, обнуление, изменение Конституции, маски, прививки. Скоро раком скажут встать… И все послушаются, ведь так надо будет, — а это другое мнение.
Экс-сенатор Олег Королев сегодня снова не явился в суд. После странной езды по Липецку, в отношении бывшего губернатора возбудили три административных дела. Сегодня должно было слушаться уже второе по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).
Олег Королев сослался на то, что болен, а его адвокат заграницей. Так, впрочем было и 9 июля, процесс отложили.
— Правовая сторона вопроса здесь большого значения не имеет. Это морально-нравственная публичная катастрофа, — считает комментатор, подписавшийся Самоликвидация.
Как бы то ни было, а жизнь продолжается. И все новые граждане надеются получить места во власти. Политические партии уже определились со своими кандидатами в Госдуму от Липецкой области.
Два липецких фонтана («Липа» в Нижнем парке и фонтан в Сокольском парке) не работают и требуют ремонта. Об этом сегодня рассказал депутатам горсовета главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин.
Прямо, как в поговорке, обещанного три года ждут, вот и чиновники обещают починить фонтаны в ближайшие три года. А были времена — фонтаны работали, а мэра Липецка — Михаила Гулевского, называли Фонтан Фонтанычем, ему нравилось.
Зато теперь липецкие чиновники решили объявить конкурс на розыск… сетей ливневой канализации. Это из-за их отсутствия или загрязнения, дороги после дождя превращаются в каналы.
По мнению специалистов, в реальности ливневок в городе больше, чем им об этом официально известно (Липецк обеспечен ливневыми сетями наполовину). Строить новые дорого, но бывало, что во время ремонтов ливневки просто закатывали в асфальт. И теперь поставлена задача их найти. Предполагается, что во время поисков ливневкоискатели опросят чиновников старой закалки и горожан с хорошей памятью.
— Дожили, уже не стали стесняться своей некомпетентности. Вот так мы хозяйствовали последние 30 лет. Стыдобища, — написал Александр.
— Лозоходцы нужны или рамками поискать, или кольцо на ниточке, я битву экстрасенсов один раз смотрела, — посоветовала читательница.
— Обратитесь у цыганам, у них чуйка на металлолом, — посоветовала Акула Додсон.
— Закатавших в асфальт тоже отыщете и накажете? — наивно спросила Мария.
Похоже, в ближайшие сутки городскую ливневку ждут испытания. Спасатели предупредили о том, что ночью ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Будьте внимательны и осторожны.
Петя
весёлый
Человек
Акула Додсон
ЮВП
Буревестник
Антон