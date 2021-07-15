Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: масочный скандал в автобусе, суд над Олегом Королевым и высохшие фонтаны

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#вечЁрка #масочный режим #Олег Королев #фонтаны
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Липецкая вечЁрка: масочный скандал в автобусе, суд над Олегом Королевым и высохшие фонтаны

Сегодня, 15 июля, случился масочный скандал в автобусе, экс-сенатор Олег Королев не пришел в очередной суд, липецкие фонтаны требуют ремонта, а некоторые уже пересохли, не дождавшись денежных вливаний.

Один из утренних рейсов автобуса второго маршрута   начался со скандала. Вошедшая в салон женщина начала оскорблять пассажиров, требуя снять маски. Тех, кто находился в средствах защиты она называла терпилами. В полиции обещали внимательно изучить видеозапись скандала.

 — Права она или нет в отношении масок — ее позиция. Однозначно никто не давал ей права оскорблять людей, и уж тем более переиначивать завоевание народа в Великой Отечественной войне!!! Мои деды, как и миллионы сыновей Отечества, отдали жизнь не для того, чтобы мы себя разделили на «сторонников» и «анти», — написал комментатор.

 — Молодец! Верно все сказала! Терпилы… А как ещё назвать того, кто терпит повышение пенсионного возраста, рост коммуналки, рост цен на продукты, принудительную вакцинацию, обнуление, изменение Конституции, маски, прививки. Скоро раком скажут встать… И все послушаются, ведь так надо будет, — а это другое мнение.

Экс-сенатор Олег Королев сегодня снова не явился в суд. После странной езды по Липецку, в отношении бывшего губернатора возбудили три административных дела. Сегодня должно было слушаться уже второе по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

Олег Королев сослался на то, что болен, а его адвокат заграницей. Так, впрочем было и 9 июля, процесс отложили.

 — Правовая сторона вопроса здесь большого значения не имеет. Это морально-нравственная публичная катастрофа, — считает комментатор, подписавшийся Самоликвидация.

Как бы то ни было, а жизнь продолжается. И все новые граждане надеются получить места во власти. Политические партии уже определились со своими кандидатами в Госдуму от Липецкой области.

Два липецких фонтана («Липа» в Нижнем парке и фонтан в Сокольском парке) не работают и   требуют ремонта. Об этом сегодня рассказал депутатам горсовета главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин.

Прямо, как в поговорке, обещанного три года ждут, вот и чиновники обещают починить фонтаны в ближайшие три года. А были времена — фонтаны работали, а мэра Липецка — Михаила Гулевского, называли Фонтан Фонтанычем, ему нравилось.

Зато теперь липецкие чиновники решили объявить конкурс на розыск… сетей ливневой канализации. Это из-за их отсутствия или загрязнения, дороги после дождя превращаются в каналы.

По мнению специалистов, в реальности ливневок в городе больше, чем им об этом официально известно (Липецк обеспечен ливневыми сетями наполовину). Строить новые дорого, но бывало, что во время ремонтов ливневки просто закатывали в асфальт. И теперь поставлена задача их найти. Предполагается, что во время поисков ливневкоискатели опросят чиновников старой закалки и горожан с хорошей памятью.

 — Дожили, уже не стали стесняться своей некомпетентности. Вот так мы хозяйствовали последние 30 лет. Стыдобища, — написал Александр.

 — Лозоходцы нужны или рамками поискать, или кольцо на ниточке, я битву экстрасенсов один раз смотрела, — посоветовала читательница.

 — Обратитесь у цыганам, у них чуйка на металлолом, — посоветовала Акула Додсон.

 — Закатавших в асфальт тоже отыщете и накажете? — наивно спросила Мария.

Похоже, в ближайшие сутки городскую ливневку ждут испытания. Спасатели предупредили о том, что ночью ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Будьте внимательны и осторожны.
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#вечЁрка #масочный режим #Олег Королев #фонтаны
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Комментарии (7)

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Петя

5 минут назад
Я уже год таскаю одну и ту же маску. От неё, наверное, уже СПИДом можно заразиться.
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весёлый

сегодня, 22:08
В маске размножаем микробов ,парниковый эффект
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Человек

сегодня, 22:06
А мне кажется Королева подставили за то, что он пришел на парад 9 мая, а Артамонов нет
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Акула Додсон

сегодня, 22:01
Спасибо, что упомянули мою скромную персону, только я акула мужского рода, в остальном-ещё раз спасибо.
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ЮВП

сегодня, 21:40
В семье "коммунистов" ротация, тесть с затем местами меняются. Один посидел в думе, пенсию депутатскую заработал, теперь другой пошёл.
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Буревестник

сегодня, 20:44
Ждём и идём на выборы , это последний шанс или , или надоел этот безпредел.
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Антон

сегодня, 20:29
Липецк, ты заболел?
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