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сегодня, 17:04

Климатолог предсказал учащение периодов аномальной жары

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#жара
Температура воздуха с годами будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке, рассказал в интервью «Известиям» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.  

«Кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такие периоды, как сейчас в Москве, организм у людей не успевает отдохнуть от жары, ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма», — подчеркнул учёный.  

Облегчить жизнь людям в жаркую погоду вполне возможно, уверен Александр Чернокульский. В Европе в 2003 году была сильная волна жары и резко выросла смертность, напомнил он. 

«С тех пор были еще более жаркие периоды, но европейцы научились справляться с жарой. Во-первых, они наладили информационное обеспечение, и люди поняли, как себя вести в опасные периоды. Врачи летом не уходят все вместе в отпуск, а постоянно дежурят. В городах добавили много зелени и фонтанов. Последний пункт особенно важен: нельзя закатывать весь город в асфальт, чтобы не получать потом печальные последствия», — заключил специалист. 
187
#жара

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