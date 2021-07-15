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Платные вытрезвители в России могут появиться в октябре

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Коммерческие вытрезвители могут появиться в России уже в октябре. По информации «Известий», в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок работы таких заведений.  

1 января 2021 года вступили в силу два Федеральных закона, отрегулировавших систему медицинских вытрезвителей. В течение этого года заинтересованные ведомства разрабатывали подзаконные акты, которые должны запустить механизм нового-старого института. Видимо, последним таким актом станет совместный приказ Минздрава, Минтруда и МВД, которым утверждены правила организации работы подобных мест.  

«Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в Министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале», — сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай.  

По его словам, в документе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, освещенности и т.д. Рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и обязательно — медицинским кабинетом. Полномочиями по открытию таких заведений новое законодательство наделяет региональные и муниципальные власти.  

Государство может на льготных условиях предоставить площади, а частная клиника или предприятие иного профиля, взявшись за это дело, будет оказывать постояльцам платные услуги. 

Клиентов в такой «отель» будут поставлять полицейские патрули при соблюдении ряда правил. Скажем, подростков и беременных женщин привозить в вытрезвитель запрещено. 
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