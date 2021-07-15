Липецкэнерго повышает надежность энергоснабжения потребителей Грязинского района

Энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» проводят плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса Грязинского района, обеспечивающих энергоснабжение потребителей сел Фащевка, Двуречки, Сошки и деревни Подлякино. Их выполнение обеспечит качественное и надежное энергоснабжение потребителей и подготовит энергооборудование к безаварийной работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Энергетики производят устранение аварийных дефектов – перетяжку провода, выправку и замену опор линий электропередачи, замену изоляции, восстановление контуров заземления, а также разукрупнение – уменьшение протяженности участков воздушных линий, что позволит минимизировать отключения при возникновении технологических нарушений.

Важное место отводится работам по вырубке и опиловке деревьев и кустарников в пределах охранных зон линий электропередачи. По статистике значительная часть технологических нарушений на энергообъектах происходит из-за падения под действием неблагоприятных погодных условий веток и деревьев на провода. Данные работы будут завершены в течение текущего месяца.

В следующем году Липецкэнерго в соответствии с разработанной дорожной картой запланировало реконструировать 28 км воздушных линий 10 кВ и 12 трансформаторных подстанций, питающих указанные населенные пункты Грязинского района. Для разделения электроснабжения потребителей села Фащевка на более мелкие участки будет построено порядка 130 м участка ВЛ 10 кВ, что позволит повысить параметры энергоснабжения в сети.

Для безопасного проведения перечисленных мероприятий необходимо выводить энергооборудование в ремонт, что сопровождается временными ограничениями электроснабжения потребителей. График плановых ограничений энергоснабжения согласовывается с администрацией района и сельских поселений, а также направляется в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципалитета.

С планами работ также можно ознакомиться на сайте www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям». Сообщить об отключениях электроэнергии, замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оперативно узнать о причинах отключения электроэнергии и времени восстановления электроснабжения можно через чат-бот Viber по номеру +7915-369-69-69.

Липецкэнерго приносит извинения за доставленные неудобства и просит потребителей отнестись к этому с пониманием.

«В самое ближайшее время потребители сел Двуречки и Фащевка смогут оценить положительный эффект от проводимых в эти дни работ, а завершение реконструкции в первом полугодии 2022 года позволит минимизировать количество отключений и значительно улучшить качество электроснабжения потребителей» - прокомментировал заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сабир Агамалиев.

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