Происшествия

сегодня, 15:25

Из-за ДТП встали трамваи

6 2948
#Авария #ДТП
5

Авария произошла на путях на улице Циолковского.

Загрузка плеера
Сегодня днём в Липецке на трамвайных путях на улице Циолковского произошла авария. Там столкнулись легковые автомобили и трамвай.

Авария стала причиной блокировки движения электротранспорта в обе стороны. Пассажиры покинули трамваи.
6 2948
#Авария #ДТП
5

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Москвич

сегодня, 18:01
Почему нельзя как в Беларуси. Едет трамвай, таранит на полной скорости, 5 минут осмотр и поехал дальше. Водителю потом прилетает счет на полмиллиона
ответить

Билли Кид

сегодня, 16:25
А вы ещё здесь?, Ну Ленин тоже уезжал, и что?
ответить

А вы ещё здесь?

сегодня, 16:18
Варавва, Каму надо давно покинул и к своим ЛГБТ прибился. Травку покуривает и мемуары сочиняет.
ответить

гость

сегодня, 16:14
Варавва, да! Валите в ЮАР.
ответить

Варавва

сегодня, 16:07
тут страну покидать нужно, а не трамваи
ответить

123 таксист

сегодня, 15:59
переезды надо качественно делать , в одном уровне с дорожным полотном
ответить

Еще в рубрике

В Усманском районе горел «КамАЗ»
#пожар #автомобиль
4
В Усманском районе горел «КамАЗ»

сегодня, 18:03

Происшествия
Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками
#коррупция
12
Лебедянский чиновник оштрафован за махинации с земельными участками

сегодня, 16:07

Происшествия
Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук
#браконьер #суд
6
Краснинский рыболов не ответил по закону за карасей и щук

сегодня, 15:04

Происшествия
Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
13
Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского

сегодня, 14:05

Происшествия
Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу
#огнестрельное ранение
3
Грязинец заступился за отца и выстрелил его обидчику в ногу

сегодня, 13:56

Происшествия
Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой
#кража
2
Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой

сегодня, 13:25

Происшествия