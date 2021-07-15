Происшествия
сегодня, 15:25
Из-за ДТП встали трамваи
Авария произошла на путях на улице Циолковского.
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Сегодня днём в Липецке на трамвайных путях на улице Циолковского произошла авария. Там столкнулись легковые автомобили и трамвай.
Авария стала причиной блокировки движения электротранспорта в обе стороны. Пассажиры покинули трамваи.
Авария стала причиной блокировки движения электротранспорта в обе стороны. Пассажиры покинули трамваи.
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