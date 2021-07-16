С Днем города, Липецк!

Доброе утро! Сегодня начинается трехдневное празднование Дня города. В пятницу, субботу и воскресенье липчан ждут официальные мероприятия, экскурсии, выступления, квесты и, конечно, салют. В выходные на маршрут выйдет сменщик знаменитого «Лип Липыча». А сегодня в Липецке представят визуализацию нового памятника на улице Ленина.

Погода



16 июля под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди с грозой, ночью местами ливни, возможен град. 17 и 18 июля погода сохранится неустойчивой, днем местами пройдут дожди с грозами. В Липецке сегодня днем будет от +29 до +31 градусов.



День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.



Транспорт и дороги



В эти выходные на маршрут трамвая №1 выйдет обновленный вагон. В салоне заменили электропроводку, стекла, пол, обшивку стенок и потолка, обновили сиденья и поручни, установили светодиодное освещение, USB-зарядки и электронное табло. На выполнение работ у специалистов ушел целый год. Кроме того, в субботу и воскресенье ещё в двух трамваях установят музыкальное оборудование, которое будет поднимать настроение пассажирам.



Улицу Зегеля







Праздничный тортик



Какой день рождения без торта? Можно испечь Липецку вот такую красоту по рецепту Натальи.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛЬЯ ПП-РЕЦЕПТЫ (@na_pp_natalie)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Ярмарка



Сегодня фермеры из южных регионов России будут продавать липчанам овощи по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркетах. Точки продаж картофеля, овощей и корнеплодов организованы в поселке ЛТЗ у Городского дворца культуры и на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский». Картофель будут продавать по 20-25 рублей за килограмм, свеклу и морковь – по 50 рублей.



Презентация памятника у ЗАГСа



В этом году в акции выездных регистраций «Свадьба любимому городу» примут участие 16 пар. Церемонии у ЗАГСа на улице Ленина начнут проводить 16 июля в 10:40. К моменту приезда молодых площадку украсят, а рядом установят 3D-модель монумента. Оценить памятник и высказать своё мнение - стоит ли устанавливать настоящую скульптуру рядом с ЗАГСом - смогут представители власти, бизнес-сообществ, а также все желающие. Для этого создадут специальную книгу отзывов.



Прививка от COVID-19



Сегодня и завтра мобильные пункты вакцинации будут работать в торговых центрах «Москва», «Линия», «Малибу», «Октябрьский» и «Ривьера».







День города: все активности и салют



Сегодня в 09:00 в парке Победы начинается квест. Он завершится 18 июля в 21:00. Участники получат достаточно времени для выполнения всех заданий. Количество призовых мест ограничено. Первые 40 участников, полностью прошедшие квест, получат подарки.



16-18 июля липчан ждут в Нижнем парке возле путевого домика Петра. На пешеходные экскурсии «Петровские места в Липецке» можно будет каждый час с 10:00 до 18:00.



На пляже поселка Тракторостроителей 17 июля в 08:00 начнутся веселые водные старты. Запланировано пять стартов. Один из них - заплыв на надувных кругах, назвали старт «Розовых фламинго».



17 июля от домика Петра в Нижнем парке начнется квест «Нижний парк. Сквозь века». Игрокам предстоит найти 13 зашифрованных объектов, представляющих историческую или культурную ценность, которые находились или находятся на территории Нижнего парка. Можно пройти регистрацию на старте квеста, который запланирован на 10:00.



17 июля на площадке возле императорского домика пройдёт детский праздник «Сказ о том, как Петр в Липецке бывал». В течение всего дня артисты будут разыгрывать кукольные представления о жизни Петра Великого, истории Липецка, а также тесной связи правителя и курортного города, известного своими минеральными водами.



Музыкальное



18 июля состоится обзорная автобусная экскурсия. Липчане услышат историю трёх вокзалов, существовавших в городе, Петровского спуска, Нижнего парка, площадей Театральная и Петра Великого. Всего запланировано два рейса – на 10:00 и 11:00. Автобус будет ждать участников экскурсии у остановочного павильона «Железнодорожный вокзал».



Еще больше мероприятий — в посте ниже. Спойлер: вечером 17 июля будет сразу пять салютов!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48) 16 июля под влиянием атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди с грозой, ночью местами ливни, возможен град. 17 и 18 июля погода сохранится неустойчивой, днем местами пройдут дожди с грозами. В Липецке сегодня днем будет от +29 до +31 градусов.День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.В эти выходные на маршрут трамвая №1 выйдет обновленный вагон. В салоне заменили электропроводку, стекла, пол, обшивку стенок и потолка, обновили сиденья и поручни, установили светодиодное освещение, USB-зарядки и электронное табло. На выполнение работ у специалистов ушел целый год. Кроме того, в субботу и воскресенье ещё в двух трамваях установят музыкальное оборудование, которое будет поднимать настроение пассажирам.Улицу Зегеля планировали сдать в канун Дня города. Как видим, не срослось. С каждым днем городским властям становится все очевиднее, что улицу не сдадут и к 31 августа. На реконструкцию улицы объявят новые торги. И новый подрядчик, надеемся, выполнит работы в октябре.Какой день рождения без торта? Можно испечь Липецку вот такую красоту по рецепту Натальи.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня фермеры из южных регионов России будут продавать липчанам овощи по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркетах. Точки продаж картофеля, овощей и корнеплодов организованы в поселке ЛТЗ у Городского дворца культуры и на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский». Картофель будут продавать по 20-25 рублей за килограмм, свеклу и морковь – по 50 рублей.В этом году в акции выездных регистраций «Свадьба любимому городу» примут участие 16 пар. Церемонии у ЗАГСа на улице Ленина начнут проводить 16 июля в 10:40. К моменту приезда молодых площадку украсят, а рядом установят 3D-модель монумента. Оценить памятник и высказать своё мнение - стоит ли устанавливать настоящую скульптуру рядом с ЗАГСом - смогут представители власти, бизнес-сообществ, а также все желающие. Для этого создадут специальную книгу отзывов.Сегодня и завтра мобильные пункты вакцинации будут работать в торговых центрах «Москва», «Линия», «Малибу», «Октябрьский» и «Ривьера».Сегодня в 09:00 в парке Победы начинается квест. Он завершится 18 июля в 21:00. Участники получат достаточно времени для выполнения всех заданий. Количество призовых мест ограничено. Первые 40 участников, полностью прошедшие квест, получат подарки.16-18 июля липчан ждут в Нижнем парке возле путевого домика Петра. На пешеходные экскурсии «Петровские места в Липецке» можно будет каждый час с 10:00 до 18:00.На пляже поселка Тракторостроителей 17 июля в 08:00 начнутся веселые водные старты. Запланировано пять стартов. Один из них - заплыв на надувных кругах, назвали старт «Розовых фламинго».17 июля от домика Петра в Нижнем парке начнется квест «Нижний парк. Сквозь века». Игрокам предстоит найти 13 зашифрованных объектов, представляющих историческую или культурную ценность, которые находились или находятся на территории Нижнего парка. Можно пройти регистрацию на старте квеста, который запланирован на 10:00.17 июля на площадке возле императорского домика пройдёт детский праздник «Сказ о том, как Петр в Липецке бывал». В течение всего дня артисты будут разыгрывать кукольные представления о жизни Петра Великого, истории Липецка, а также тесной связи правителя и курортного города, известного своими минеральными водами.Музыкальное онлайн-шоу «Культурное пространство» начнется в соцсетях в субботу, 17 июля в 12:00. Организаторы не раскрывают имена пятерых участников. Отдельный сюрприз этого выпуска – выступление музыканта, владеющего старинным и экзотическим инструментом.18 июля состоится обзорная автобусная экскурсия. Липчане услышат историю трёх вокзалов, существовавших в городе, Петровского спуска, Нижнего парка, площадей Театральная и Петра Великого. Всего запланировано два рейса – на 10:00 и 11:00. Автобус будет ждать участников экскурсии у остановочного павильона «Железнодорожный вокзал».Еще больше мероприятий — в посте ниже. Спойлер: вечером 17 июля будет сразу пять салютов!