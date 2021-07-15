Происшествия

сегодня, 13:25

Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой

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#кража
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Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой

Рязанские полицейские задержали в Липецке 22-летнюю местную жительницу, обокравшую пенсионера в Скопинском районе Рязанской области.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, в дом к пенсионеру в деревне Свистовка пожаловала молодая девушка представившаяся медработником и разыграла целый спектакль с медобследванием. Закончив «обследование» пенсионера она попросила заплатить ей за «диагностику». Мужчина полез в шкаф, достал оттуда купюру и расплатился с ней. «Медсестра» посмотрев, где дедушка прячет сбережения и украла из шкафа 95 тысяч рублей.

Пенсионер обратился в полицию. Местный участковый выяснил, что в это время в деревне заметили  подозрительный автомобиль с липецкими номерами, в котором находилась подходившая по описанию молодая особа.  

- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили марку, государственный регистрационный номер данного автомобиля, личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Оперативники выехали в город Липецк и задержали 22-летнюю неработающую женщину. От нее получены признательные показания. Похищенные 95 тысяч рублей изъяты и возвращены владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкции которой предусматривают максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД России по Рязанской области. 

2 776
#кража
2

Комментарии (2)

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valerafromsplus

32 минуты назад
Обокрала медсестра Клара. :)
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Максим

сегодня, 13:41
Хорошо, что не наоборот: липчанка обокрала медсестру, прикинувшись пенсионеркой.
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