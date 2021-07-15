сегодня, 13:25
Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой
Рязанские полицейские задержали в Липецке 22-летнюю местную жительницу, обокравшую пенсионера в Скопинском районе Рязанской области.
Пенсионер обратился в полицию. Местный участковый выяснил, что в это время в деревне заметили подозрительный автомобиль с липецкими номерами, в котором находилась подходившая по описанию молодая особа.
- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили марку, государственный регистрационный номер данного автомобиля, личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Оперативники выехали в город Липецк и задержали 22-летнюю неработающую женщину. От нее получены признательные показания. Похищенные 95 тысяч рублей изъяты и возвращены владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкции которой предусматривают максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
valerafromsplus
Максим