Липчанка обокрала пенсионера прикинувшись медсестрой

Рязанские полицейские задержали в Липецке 22-летнюю местную жительницу, обокравшую пенсионера в Скопинском районе Рязанской области.

Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, в дом к пенсионеру в деревне Свистовка пожаловала молодая девушка представившаяся медработником и разыграла целый спектакль с медобследванием. Закончив «обследование» пенсионера она попросила заплатить ей за «диагностику». Мужчина полез в шкаф, достал оттуда купюру и расплатился с ней. «Медсестра» посмотрев, где дедушка прячет сбережения и украла из шкафа 95 тысяч рублей.



Пенсионер обратился в полицию. Местный участковый выяснил, что в это время в деревне заметили подозрительный автомобиль с липецкими номерами, в котором находилась подходившая по описанию молодая особа.



- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили марку, государственный регистрационный номер данного автомобиля, личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Оперативники выехали в город Липецк и задержали 22-летнюю неработающую женщину. От нее получены признательные показания. Похищенные 95 тысяч рублей изъяты и возвращены владельцу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкции которой предусматривают максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в УМВД России по Рязанской области.



