В Липецке хотят провести культурный фестиваль

На осень запланирована встреча экспертов и липчан.

Управление молодежной политики объявило аукцион на организацию литературного фестиваля. За проведение мероприятия заказчик готов заплатить до 117 709 рублей.



Планируется, что фестиваль состоится 10-12 сентября в Липецке. Участниками трехдневного культурного мероприятия станут всего 30 человек, четверо из которых — эксперты. На церемонию открытия и закрытия пригласят примерно по 85 зрителей.



Подрядчик обеспечит размещение и проживание экспертов фестиваля в одноместных номерах с удобствами в каждом номере, а 20 участников - в двух- или трехместных номерах; обеспечит всех трехразовым горячим питанием и перекусом. Подрядчик должен разработать программу фестиваля. Она должна включать в себя: церемонию открытия, тренинги, семинары и мастер-классы общей продолжительностью не менее 8 академических часов, церемонию закрытия



Литературный фестиваль оплатят средствами областного бюджета в рамках реализации нацпроекта.