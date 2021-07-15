Общество

сегодня, 13:00

В Липецке хотят провести культурный фестиваль

2 703
#фестиваль #литература
В Липецке хотят провести культурный фестиваль

На осень запланирована встреча экспертов и липчан.

Управление молодежной политики объявило аукцион на организацию литературного фестиваля. За проведение мероприятия заказчик готов заплатить до 117 709 рублей.

Планируется, что фестиваль состоится 10-12 сентября в Липецке. Участниками трехдневного культурного мероприятия станут всего 30 человек, четверо из которых — эксперты. На церемонию открытия и закрытия пригласят примерно по 85 зрителей.

Подрядчик обеспечит размещение и проживание экспертов фестиваля в одноместных номерах с удобствами в каждом номере, а 20 участников - в двух- или трехместных номерах; обеспечит всех трехразовым горячим питанием и перекусом. Подрядчик должен разработать программу фестиваля. Она должна включать в себя: церемонию открытия, тренинги, семинары и мастер-классы общей продолжительностью не менее 8 академических часов, церемонию закрытия

Литературный фестиваль оплатят средствами областного бюджета в рамках реализации нацпроекта.
2 703
#фестиваль #литература

Комментарии (2)

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Николай

сегодня, 13:14
А польза какая? Или провести, чтобы провести.................
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Уймитесь

сегодня, 13:11
Может хватит развивать бурную деятельность и проводить мероприятия для галочки.
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