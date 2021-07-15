Происшествия
сегодня, 12:58
Липчанин на фургоне сбил в Рязани велосипедиста
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Вчера утром в Рязани вблизи дома 12 по улице Тимуровцев 44-летний житель Липецкой области, управляя автомобилем «Фиат Дукато», сбил ехавшего на велосипеде 29-летнего жителя Рязани, переезжавшего дорогу вне пешеходного перехода.
В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
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