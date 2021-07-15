Общество

сегодня, 11:47

Игры в Нижнем парке отменили из-за ограничений

13 1348
#игра #коронавирус
1
Игры в Нижнем парке отменили из-за ограничений

Мероприятие было запланировано на вечер четверга.

Сегодня в 17:00 в Нижнем парке должны были состояться игры с мастер-классами в серсо и крокет «Люблю я звонкие, тяжелые шары и простодушие семейственной игры...». Организаторы мероприятия, научная библиотека, объявили о том, что игры отменены в связи с принятием дополнительных мер защиты против распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в Ельце отменили фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат».
13 1348
#игра #коронавирус
1

Комментарии (13)

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А.

сегодня, 14:08
.Вот вам и "все равны перед законом". Исторические и спортивные мероприятия - обнулить, это ж не фестиваль проводить с 20000 человек без дистанции и масок с целью сами знаете чего
ответить

Парк

сегодня, 13:14
А на День города, ограничения не отменили?
ответить

Баба Нюра

сегодня, 13:04
вова, рядом стоит бювет. Пей сколько хочешь
ответить

13

сегодня, 12:57
12, мэрша ни каким боком к этому фестивалю
ответить

Это же не рок фестиваль

сегодня, 12:52
На играх тратить нужно, а не карман набить.
ответить

SS

сегодня, 12:50
Не понятно какой то "мелкий" конкурс нельзя, а фестиваль можно, или даже нужно. А, понятно: на конкурсе просто заражённых будет мало!
ответить

Ссёлки

сегодня, 12:49
А у нас вчерв на футбольной площадке Лдпр провел детский фестиваль юморина.А может другая партия..
ответить

Игорь

сегодня, 12:35
Ваня, Вирус живёт в вашем воображении. И лечится просто - снятием ментальной порчи.
ответить

Наталья

сегодня, 12:33
12, так это жизненно необходимо было!! Как мы без этого жили??
ответить

Ваня

сегодня, 12:31
вова, так вирус же везде. Как можно пить воду, как вообще жить можно? Нельзя!!
ответить
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