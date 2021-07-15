Общество
сегодня, 11:47
Игры в Нижнем парке отменили из-за ограничений
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Мероприятие было запланировано на вечер четверга.
Сегодня в 17:00 в Нижнем парке должны были состояться игры с мастер-классами в серсо и крокет «Люблю я звонкие, тяжелые шары и простодушие семейственной игры...». Организаторы мероприятия, научная библиотека, объявили о том, что игры отменены в связи с принятием дополнительных мер защиты против распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что в Ельце отменили фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат».
Ранее стало известно, что в Ельце отменили фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат».
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Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
А.
Парк
Баба Нюра
13
Это же не рок фестиваль
SS
Ссёлки
Игорь
Наталья
Ваня