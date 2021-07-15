217 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Липецкой области

Это очередной суточный максимум заболевших.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек от COVID-19 скончались, 180 из ранее заболевших выздоровели. такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



Всего с начала эпидемии в Липецкой области по официальным данным коронавирусной инфекцией заболели 35 860 человек, 31 420 из них выздоровели, 994 человека умерли.

В регигнах России за сутки выявлены 25 293 случая коронавирусной инфекции, 21 493 человек из ранее заболевших выздоровели, 791 человек от COVID-19 сончался.



С начала эпидемии в Россси COVID-19 заболели 5 882 295 человек, 5 278 976 из них выздоровлеи, 146 069 челвоек умерли.



