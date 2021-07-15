Коронавирус
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217 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Липецкой области
32 2945
Это очередной суточный максимум заболевших.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек от COVID-19 скончались, 180 из ранее заболевших выздоровели. такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.
Всего с начала эпидемии в Липецкой области по официальным данным коронавирусной инфекцией заболели 35 860 человек, 31 420 из них выздоровели, 994 человека умерли.
В регигнах России за сутки выявлены 25 293 случая коронавирусной инфекции, 21 493 человек из ранее заболевших выздоровели, 791 человек от COVID-19 сончался.
С начала эпидемии в Россси COVID-19 заболели 5 882 295 человек, 5 278 976 из них выздоровлеи, 146 069 челвоек умерли.
Всего с начала эпидемии в Липецкой области по официальным данным коронавирусной инфекцией заболели 35 860 человек, 31 420 из них выздоровели, 994 человека умерли.
В регигнах России за сутки выявлены 25 293 случая коронавирусной инфекции, 21 493 человек из ранее заболевших выздоровели, 791 человек от COVID-19 сончался.
С начала эпидемии в Россси COVID-19 заболели 5 882 295 человек, 5 278 976 из них выздоровлеи, 146 069 челвоек умерли.
32 2945
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