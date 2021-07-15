Коронавирус

сегодня, 11:26

217 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Липецкой области

32 2945
#коронавирус
3
217 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Липецкой области

Это очередной суточный максимум заболевших.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 217 случаев инфицирования коронавирусом, шесть человек от COVID-19 скончались, 180 из ранее заболевших выздоровели. такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала эпидемии в Липецкой области по официальным данным коронавирусной инфекцией заболели 35 860 человек, 31 420 из них выздоровели, 994 человека умерли.
В регигнах России за сутки выявлены 25 293 случая коронавирусной инфекции, 21 493 человек из ранее заболевших выздоровели, 791 человек от COVID-19 сончался.

С начала эпидемии в Россси COVID-19 заболели 5 882 295 человек, 5 278 976 из них выздоровлеи, 146 069 челвоек умерли.

32 2945
#коронавирус
3

Комментарии (32)

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Как гость
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городской

2 минуты назад
Гость, ..маска от вирусов не защищает. об этом даже Минздравом на упаковке маски написано, для тех, кто с деревень.
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психиатр

7 минут назад
Вера, .. зачем?
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Шел мимо,

18 минут назад
Листал новости Липецка, думаю дай загляну в эту обыденную сводку думаю тема эта кого то интересует? Ан нет тут обсуждение кипит!
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Вера

28 минут назад
Где проверки масочного режима в транспорте и в магазинах ????? ГДЕ ??????
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.

39 минут назад
Гость, да не покажут они 500 случаев, отрегулируют. ПЦР перестанут делать - и делов-то. Статистика у нас ручная. Вон который день оперштаб дает одно количество умерших, а официальная статистика - другое. И ничего, как так и надо.
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Гость

44 минуты назад
Чего ждём? Когда будет 500 случаев за сутки?
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.

47 минут назад
2 житель г.Липецка, да вы знаете, между "многие ИП закроются" и "многие люди умрут от вируса" я выбираю первое. Не могут справиться с деградировавшим населением и заставить их соблюдать требования - пусть объявляют локдаун.
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2 житель г.Липецка

сегодня, 14:09
Житель г.Липецка., а какие заявления вы хотите? если все закрыть, как это было в прошлом году, все ип закроются, работы просто не будет, не считая что ип и так слегка только отошли. власть не поможет, платишь ты налоги или нет, только "электорату" который будет в теории "голосовать". власть хочет больше фестивалей (FOX ROCK FEST) и больше отмываний денег для себя. но дело даже уже не во власти, с ними и так все понятно, а уже в людях. все устали от этого, но кто держит дистанцию, кто в масках ходит ЗАКРЫВАЯ НОС и рот? ведь маска работает что если ты болен - НЕ ЗАРАЗИТЬ, а не наоборот, но люди этого не понимают и не поймут
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Житель г.Липецка.

сегодня, 13:54
%, идите сами туда со своими ковидо-диссидентскими взглядами!
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.

сегодня, 13:53
Полное недоумение по поводу отсутствия хоть каких-то шевелений со стороны власти. Видимо, зря губернаторам дали столько полномочий. Можно нам Собянина в Липецкую область, а? Выживет, видимо, одна Москва.
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