Общество

сегодня, 10:55

Дорогу в частном секторе отремонтируют со скидкой

7 1352
#ремонт #дороги #тендер
1
Дорогу в частном секторе отремонтируют со скидкой

В ходе электронного аукциона удалось снизить стоимость работ на 10,5%.

Управление главного смотрителя Липецка определило победителя торгов на ремонт улицы Шевченко. За подряд боролись три компании — одна тамбовская и две липецкие. В ходе аукциона начальную стоимость работ в 10 022 996 рублей сбили на 10,5%. Такой дисконт предложила компания из Липецкой области. Ей и достался контракт на 8 970 581 рубль.

Подрядчик должен зайти на объект сразу после заключения контракта. Ремонт автомобильной дороги затронет участок от дома № 116 по улице Шевченко до дома №14 по улице Урицкого, то есть всю улицу. Там срежут старый асфальт и уберут прежнюю щебенку, выровняют люки колодцев и уложат новое покрытие. На ремонт всей улицы, то есть более километра дороги, дан срок до 31 августа 2021 года.

Ремонт оплатят из городского бюджета. Гарантия на работы составит четыре года. Если в течение этого срока возникнут претензии к качеству асфальтобетонного покрытия, то подрядчик отремонтирует его за свой счет.
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#ремонт #дороги #тендер
1

Комментарии (7)

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Ирина

сегодня, 12:40
А когда же отремонтируют дорогу в пер. Кирова до 35 школы? Скоро 1 сентября!!!
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очевидец

сегодня, 12:27
Всё, да пусть везут, улиц хуже чем этом в районе города больше не увидишь
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Сергей

сегодня, 11:47
Уже 5 лет обещают ул. Вавилова отремонтировать, одни слова в пустоту, после строительства Босфорда всю дорогу перерыли и не довели до ума, и спросить не с кого не с застройщика ни с чиновников кто это все принимал и должен был контролировал. Очередные управленцы-менеджеры.
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Житель 2

сегодня, 11:40
Житель, вы наверно не были на улице Шевченко, если так говорите ...
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Житель

сегодня, 11:30
Ул. Вавилова когда отремонтируют?самая убитая улица в этом районе, а ремонтируют Шевченко
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Гость

сегодня, 11:23
На ЛТЗ улица Донская всю жизнь без асфальта! А все улицы рядом заасфальтированы давно!
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Всё

сегодня, 11:03
Что срежут,привезут в Сселки.
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