Дорогу в частном секторе отремонтируют со скидкой

В ходе электронного аукциона удалось снизить стоимость работ на 10,5%.

Управление главного смотрителя Липецка определило победителя торгов на ремонт улицы Шевченко. За подряд боролись три компании — одна тамбовская и две липецкие. В ходе аукциона начальную стоимость работ в 10 022 996 рублей сбили на 10,5%. Такой дисконт предложила компания из Липецкой области. Ей и достался контракт на 8 970 581 рубль.



Подрядчик должен зайти на объект сразу после заключения контракта. Ремонт автомобильной дороги затронет участок от дома № 116 по улице Шевченко до дома №14 по улице Урицкого, то есть всю улицу. Там срежут старый асфальт и уберут прежнюю щебенку, выровняют люки колодцев и уложат новое покрытие. На ремонт всей улицы, то есть более километра дороги, дан срок до 31 августа 2021 года.



Ремонт оплатят из городского бюджета. Гарантия на работы составит четыре года. Если в течение этого срока возникнут претензии к качеству асфальтобетонного покрытия, то подрядчик отремонтирует его за свой счет.

