Фестиваль второй год отменяют из-за COVID-19

Запланированная встреча реконструкторов «Елецкий набат» не состоится.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Елецкий набат» отменяется, сообщает администрация Ельца. Такое решение приняли организаторы мероприятия. Фестиваль был запланирован на 17 июля, но, как и в прошлом году, не состоится из коронавирусных ограничений.



- Реконструкторы до последнего надеялись, что смогут провести праздник с соблюдением всех норм, но новое постановление администрации области внесло свои коррективы, - отмечают в мэрии Ельца.



Фестиваль военно-исторической реконструкции «Елецкий набат» обычно проходит в Ельце. В 2018 году мероприятие включили в топ-5 лучших событий начала осени в России. Обычно на «Елецкий набат» собираются члены клубов исторической реконструкции со всей страны. Кульминация события - реконструкция битвы за Елец местного ополчения против запорожских казаков гетмана Сагайдачного.



Реконструкторы воссоздают одну из самый страшных страниц истории Ельца – 1618 год. Смутное время. Русским царем выбран Михаил Федорович, но государство под пятой польских интервентов и Москва окружена ляхами. На помощь полякам выдвигается 20-тысячное войско запорожских казаков под предводительством гетмана Сагайдачного. На их пути лежали Ливны и Елец. Взяв Ливны, которые обороняли около 900 человек, и, казнив оставшихся в живых ополченцев, украинский гетман направился к Ельцу. Гарнизон Ельца составлял около 2000 человек, но гетману понадобилась неделя, чтобы взять город. Ельчане рубились умело. И запорожцам, например, чтобы забраться на стену Аргамаченской крепости, пришлось соорудить гору из… трупов своих погибших казаков. В итоге казаки Сагайдачного Елец взяли и сожгли город.



Армия Сагайдачного направилась далее, превратив в пепелища Данков, Лебедянь, Михайлов. Но по пути к столице Руси, войско запорожцев несло огромные потери, и, подойдя к Москве уже не в состоянии было оказать помощь польскому королю Владиславу. Поляки вынуждены были вступить в переговоры с русскими и уйти из пределов России.