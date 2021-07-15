Общество

сегодня, 10:39

Фестиваль второй год отменяют из-за COVID-19

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#фестиваль #реконструкция #коронавирус
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Фестиваль второй год отменяют из-за COVID-19

Запланированная встреча реконструкторов «Елецкий набат» не состоится.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Елецкий набат» отменяется, сообщает администрация Ельца. Такое решение приняли организаторы мероприятия. Фестиваль был запланирован на 17 июля, но, как и в прошлом году, не состоится из коронавирусных ограничений.

- Реконструкторы до последнего надеялись, что смогут провести праздник с соблюдением всех норм, но новое постановление администрации области внесло свои коррективы, - отмечают в мэрии Ельца.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Елецкий набат» обычно проходит в Ельце. В 2018 году мероприятие включили в топ-5 лучших событий начала осени в России. Обычно на «Елецкий набат» собираются члены клубов исторической реконструкции со всей страны. Кульминация события - реконструкция битвы за Елец местного ополчения против запорожских казаков гетмана Сагайдачного.

Реконструкторы воссоздают одну из самый страшных страниц истории Ельца – 1618 год. Смутное время. Русским царем выбран Михаил Федорович, но государство под пятой польских интервентов и Москва окружена ляхами. На помощь полякам выдвигается 20-тысячное войско запорожских казаков под предводительством гетмана Сагайдачного. На их пути лежали Ливны и Елец. Взяв Ливны, которые обороняли около 900 человек, и, казнив оставшихся в живых ополченцев, украинский гетман направился к Ельцу. Гарнизон Ельца составлял около 2000 человек, но гетману понадобилась неделя, чтобы взять город. Ельчане рубились умело. И запорожцам, например, чтобы забраться на стену Аргамаченской крепости, пришлось соорудить гору из… трупов своих погибших казаков. В итоге казаки Сагайдачного Елец взяли и сожгли город.

Армия Сагайдачного направилась далее, превратив в пепелища Данков, Лебедянь, Михайлов. Но по пути к столице Руси, войско запорожцев несло огромные потери, и, подойдя к Москве уже не в состоянии было оказать помощь польскому королю Владиславу. Поляки вынуждены были вступить в переговоры с русскими и уйти из пределов России.
9 1086
#фестиваль #реконструкция #коронавирус
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Комментарии (9)

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Правдоруб

35 минут назад
На лысом острове бабло срубили теперь чего же...
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А.

сегодня, 14:14
за ковид-фест будет какой-нибудь штраф или ограничение какое-нибудь?
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сБеР

сегодня, 13:24
Этот фестиваль не вписывается политику привития европейской культуры молодежи РФ.
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А лександр

сегодня, 13:06
Выходит у администрации двойные стандарты.
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Лавочница

сегодня, 12:38
Правильно что отменяют. Я бы навсегда запретила этих "исторических гопников".
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вова

сегодня, 12:25
Смутное время сейчас наступило, потому и отменили!
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Логика

сегодня, 11:22
Просто не тем людям нужен этот фестиваль. Если бы нужен был кому нибудь из списка Форбс, то провели. А простым не надо ничего. Можно правда штрафануть за отсутствие маски
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Фестиваль фестивалю рознь

сегодня, 10:58
На этом фестивале бабла не срубишь...
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Олег

сегодня, 10:56
А на зелёном острове почему не отменяли? Или тот фестиваль был очень необходим?
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