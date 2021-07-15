Липчанка представилась продавщицей рыбы ради обмана

Женщина признана виновной в мошенничестве при получении кредита.

Мировой судья Грязинского судебного участка № 1 вынесла приговор 45-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничестве при получении банковского кредита.



Как указано в приговоре суда, жительница Грязей совершила мошенничество онлайн в феврале 2020 года. Безработная женщина обманом получила кредит. Ради получения займа она указала ложную информацию и сообщила банку, что работает продавщицей рыбы, с зарплатой 27 000 рублей в месяц. Женщине одобрили кредит на 7 000 рублей на 20 дней. Получив деньги, грязинка и не собиралась их отдавать.



Женщина признала в мошенничестве и рассказала, почему пошла на преступление. Мошенница уже больше года нигде не работала и сидела дома с маленьким ребенком. Семья живет на маленькую пенсию мужа, а женщине не хватало денег на личные расходы. Ей звонили сотрудники банка и говорили о необходимости выплат: если деньги не вернуть, то они обратятся в правоохранительные органы. Но так как денег у неё нет, она ничего не платит по кредиту. От выплаты займа женщина не отказывается и намеревается начать его платить, как только немного улучшится её материальное положение.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал ее 280 часами обязательных работ.