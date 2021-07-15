Происшествия

35 минут назад

Липчанка представилась продавщицей рыбы ради обмана

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#мошенничество #кредит
Липчанка представилась продавщицей рыбы ради обмана

Женщина признана виновной в мошенничестве при получении кредита.

Мировой судья Грязинского судебного участка № 1 вынесла приговор 45-летней местной жительнице, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, мошенничестве при получении банковского кредита.

Как указано в приговоре суда, жительница Грязей совершила мошенничество онлайн в феврале 2020 года. Безработная женщина обманом получила кредит. Ради получения займа она указала ложную информацию и сообщила банку, что работает продавщицей рыбы, с зарплатой 27 000 рублей в месяц. Женщине одобрили кредит на 7 000 рублей на 20 дней. Получив деньги, грязинка и не собиралась их отдавать.

Женщина признала в мошенничестве и рассказала, почему пошла на преступление. Мошенница уже больше года нигде не работала и сидела дома с маленьким ребенком. Семья живет на маленькую пенсию мужа, а женщине не хватало денег на личные расходы. Ей звонили сотрудники банка и говорили о необходимости выплат: если деньги не вернуть, то они обратятся в правоохранительные органы. Но так как денег у неё нет, она ничего не платит по кредиту. От выплаты займа женщина не отказывается и намеревается начать его платить, как только немного улучшится её материальное положение.

Суд вынес обвинительный приговор и наказал ее 280 часами обязательных работ.
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#мошенничество #кредит

Комментарии (1)

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Нонка

4 минуты назад
7 тысяч и приговор.. А кто-то миллионами ворует и живут припеваючи, и суды им по барабану и недвижимость на Мсльдивах и всё зашибись.. Вот это я понимаю - справедливость и единство.
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