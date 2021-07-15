Липчанин задержан в Воронежской области за попытку дать взятку сотруднице полиции

На липчанина возбуждено уголовное дело

1 июля в Воронеже, на улице Пойменной, сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого, по некоторым визуальным признакам был не трезв. Проходить медосвидетельствование водитель, 32-летний житель Липецкой области, отказался. На него был составлен соответствующий протокол о ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. В этот же день липчанин приехал в здание воронежского областного ГИБДД и предложил взятку сотруднице полиции, у которой было в производстве его административное дело, взятку – 30 тысяч рублей, за то чтобы дело «замять».



Сотрудница полиции отказалась от взятки, предупредила липчанина о том, что он совершает противоправные действия и сообщила об этом в дежурную часть, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.



- Взяткодатель был задержан на месте преступления, дал признательные показания. В настоящее время следственными органами ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты переданные в качестве взятки денежные средства, допрашиваются свидетели, проведены необходимые осмотры и выемки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.



