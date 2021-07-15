сегодня, 09:08
Санаторных мест в Липецкой области сократилось более чем наполовину
Составлен рейтинг регионов по количеству изменившихся в большую или меньшую сторону мест для отдыхающих с 2015-го по 2020-й год.
Рейтинг составлен аналитиками портала Санатории-России.рф на основе открытых данных Росстата.
По данным сайта, Липецкая область в ЦФО на последнем месте – 18-м. Если в 2015-м году санатории региона предлагали 2 948 мест, то в 2020-м их стало 1 311.
Как известно, в 2020-м году в некоторых санаториях Липецкой области разместились ковид-госпиталя. Так в санатории «Липецк» был создан ковид-госпиталь, а в санатории «Мечта» разместили врачей из ковид-госпиталей, в этом санатории они проживали и их возили оттуда на работу в больницы.
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