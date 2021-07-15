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Санаторных мест в Липецкой области сократилось более чем наполовину

10 834
#санатории
1
Санаторных мест в Липецкой области сократилось более чем наполовину

Составлен рейтинг регионов по количеству изменившихся в большую или меньшую сторону мест для отдыхающих с 2015-го по 2020-й год.

Так по данным сайта  Санатории-России.рф абсолютным лидером рейтинга стал Краснодарский край, создавший за пятилетку 6 711 новых койко-мест. За ним следуют Дагестан, 1 636 мест, Тюмень, 1 196 мест, и Хабаровск, 1 134 места. Замыкают список Москва, 176 мест, и Республика Хакасия, 152 места. 

Рейтинг составлен аналитиками портала Санатории-России.рф на основе открытых данных Росстата.

По данным сайта, Липецкая область в ЦФО на последнем месте – 18-м. Если в 2015-м году санатории региона предлагали 2 948 мест, то в 2020-м их стало 1 311. 

Как известно, в 2020-м году в некоторых санаториях Липецкой области разместились ковид-госпиталя. Так в санатории «Липецк» был создан ковид-госпиталь, а в санатории «Мечта» разместили врачей из ковид-госпиталей, в этом санатории они проживали и их возили оттуда на работу в больницы.

10 834
#санатории
1

Комментарии (10)

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Ольга

5 минут назад
Мир сошел с ума@
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Митрофан

13 минут назад
Это Липецк, в порядке вещей.
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Ольга

23 минуты назад
Заезд в санаторий Мечта отменили. Причину не называют, нито ковид, нито трубы меняют. Т. е. дети ждали. Родители с работы отпросились, приехали и уехали.
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Суровый металлург

27 минут назад
Сухоборье продали за ненадобностью.
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Гостья1

33 минуты назад
Много можно говорить о достижениях области ,но цифры говорят об обратном. О людях думают в других регионах,о их здоровьи и ,санатории больницы открывают.А мы сокращаем с 2948 местдо1311.Забыли,где центральные районы города. Развиваем окраины.О каких санаториях говорить,когда все инфекционные больницы области оказались в центре города ,а их надо за город выводить,новые строить.Выбросы от заводов ,от автотранспорта,от перерабатывающего отходы предприятия то реалии нашей жизни ...
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Сергей 13

42 минуты назад
Лавочница, -букварь купите,для начала.
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Лавочница

46 минут назад
Не санатории нужны людям, а хорошии книги о сохранении и преумножении собственного здоровья. Ленью и злоупотреблениями здоровье никак не востановишь.
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Викторм

55 минут назад
Грязелечебницу угробили....
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Акула Додсон

57 минут назад
Не беда. Количество предприятий, где люди наживали болезни, которые лечили в санаториях, сократилось примерно примерно в той же пропорции, а бывшие работники предприятий занимаются лечебным голоданием.
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Мимоходом

58 минут назад
А когда-то Липецк считался курортным городом. Спасибо эффективным менеджерам.
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