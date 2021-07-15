Происшествия
сегодня, 08:57
Липчанин и жительница Белгородской области на первом свидании обокрали два магазина
Сразу после знакомства парень и девушка пошли воровать
Житель Липецкой области и белгородка , познакомившись, назначили друг-другу свидание на нейтральной территории – в Воронежской области, в Репьёвке.
Сразу после встречи они пошли отмечать это событие – в магазин. Как сообщает РИА «Воронеж», Парочка решила не тратиться на продукты. Молодые люди договорились, как отвлечь кассира, и украли водку, коктейль, энергетический напиток, крабовые палочки, жвачку на сумму 1211 рублей. К вечеру влюбленные решили продолжить застолье. Для этого они зашли в другой магазин самообслуживания. Оттуда они незаметно вынесли водку, коньяк и кофе на 1187 рублей.
Полицейские задержали злоумышленников в тот же вечер. В отношении них возбудили уголовное дело по п «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция по статье – до 5 лет лишения свободы. Липчанин будет находиться под стражей до суда. Белгородку, поскольку она имеет малолетнего ребенка, отпустили домой, обязав ее являться к следователю.
Сразу после встречи они пошли отмечать это событие – в магазин. Как сообщает РИА «Воронеж», Парочка решила не тратиться на продукты. Молодые люди договорились, как отвлечь кассира, и украли водку, коктейль, энергетический напиток, крабовые палочки, жвачку на сумму 1211 рублей. К вечеру влюбленные решили продолжить застолье. Для этого они зашли в другой магазин самообслуживания. Оттуда они незаметно вынесли водку, коньяк и кофе на 1187 рублей.
Полицейские задержали злоумышленников в тот же вечер. В отношении них возбудили уголовное дело по п «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция по статье – до 5 лет лишения свободы. Липчанин будет находиться под стражей до суда. Белгородку, поскольку она имеет малолетнего ребенка, отпустили домой, обязав ее являться к следователю.
Акула Додсон
Прокурор
Виктор 2-28-14
Народный обозреватель
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