Происшествия

сегодня, 17:57

В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков

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#наркотики #Севастополь #Инкерман #задержание
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У них обнаружены 4 килограмма наркотиков

В Липецке местные наркополицейские совместно с севастопольскими коллегами задержали шестерых наркосбытчиков. Задержание происходило в рамках операции крымских наркополицейских. 

Как сообщает МВД-Медиа,   Оперативниками госнаркоконтроля МВД России совместно наркополицейскими Севастополя и коллегами из других регионов пресечена деятельность наркосбытчиков. Задержаны жительница Севастополя и двое жителей Крыма, которые подозреваются в незаконном распространении на территории Российской Федерации различных наркотических средств в особо крупном размере. 

- В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Инкермана полицейские задержали женщину, у которой были обнаружены 30 свертков с кристаллическим веществом. Гражданка призналась, что забрала их из тайника для дальнейшего розничного сбыта на территории Севастополя с помощью закладок. В ходе расследования установлено, что злоумышленница, передвигаясь на личном автомобиле, поставляла в регионы России запрещенные вещества различных видов. Дальнейшая работа оперативников и следователей позволила задержать двух жителей Крыма, которые также подозреваются в оптовой и розничной торговле наркотиками. Действия всех троих фигурантов координировались одним и тем же анонимным администратором с помощью интернет-мессенджера. В результате проведения следственных действий на территории Севастополя, Крыма, Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края обнаружены и изъяты подготовленные для реализации партии кокаина, альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина и марихуаны общим весом около 15 килограммов. Этого могло хватить для изготовления более 75 тысяч разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка превышает 40 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке задержаны 6 человек, двое из которых – граждане иностранного государства. У них обнаружено 4 килограмма вышеперечисленных наркотиков, в том числе полкило кокаина.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

4 1526
#наркотики #Севастополь #Инкерман #задержание
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Комментарии (4)

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Игорь

37 минут назад
Борьба в первую очередь должна быть напрвлена на поиск и изоляцию анонимных администраторов, которые с помощью интернет-мессенджера сначала заманивают глупышей, а потом координируют все их действия, вот настоящий источник зла, а не глупые закладчики, ведь так и дальше все будет продолжаться, пока полиция не научится работать по настоящему
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Мышь

сегодня, 20:40
Не надо демпинговать. Наркоторговля- это серьезное занятие, для серьезных людей.
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Фауст

сегодня, 20:38
Кто где кого задержал, непонятно
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лейтенант

сегодня, 19:38
лет через 20 выйдет опять будет торговать им нужно пожизненное давать
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