В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков

У них обнаружены 4 килограмма наркотиков

В Липецке местные наркополицейские совместно с севастопольскими коллегами задержали шестерых наркосбытчиков. Задержание происходило в рамках операции крымских наркополицейских.



Как сообщает МВД-Медиа, Оперативниками госнаркоконтроля МВД России совместно наркополицейскими Севастополя и коллегами из других регионов пресечена деятельность наркосбытчиков. Задержаны жительница Севастополя и двое жителей Крыма, которые подозреваются в незаконном распространении на территории Российской Федерации различных наркотических средств в особо крупном размере.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Инкермана полицейские задержали женщину, у которой были обнаружены 30 свертков с кристаллическим веществом. Гражданка призналась, что забрала их из тайника для дальнейшего розничного сбыта на территории Севастополя с помощью закладок. В ходе расследования установлено, что злоумышленница, передвигаясь на личном автомобиле, поставляла в регионы России запрещенные вещества различных видов. Дальнейшая работа оперативников и следователей позволила задержать двух жителей Крыма, которые также подозреваются в оптовой и розничной торговле наркотиками. Действия всех троих фигурантов координировались одним и тем же анонимным администратором с помощью интернет-мессенджера. В результате проведения следственных действий на территории Севастополя, Крыма, Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края обнаружены и изъяты подготовленные для реализации партии кокаина, альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина и марихуаны общим весом около 15 килограммов. Этого могло хватить для изготовления более 75 тысяч разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка превышает 40 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке задержаны 6 человек, двое из которых – граждане иностранного государства. У них обнаружено 4 килограмма вышеперечисленных наркотиков, в том числе полкило кокаина.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



