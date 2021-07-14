Общество

сегодня, 17:49

На трех улицах Липецка отключат воду

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#отключения
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На трех улицах Липецка отключат воду
15 июля с 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в доме № 52 по улице Депутатской.  

С 10:00 до 20:00 по этой же причине – устранение утечки на водоводе – ЛГЭЕ временно приостановит подачу холодной воды в домах №№ 39а, 39б, 43м по улице Юношеской.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в здании № 15 по проспекту Победы – ЛГЭК отключит холодную воду по заявке детского сада № 130 для проведения ремонтных работ на водоводе.  

Воду на участки подвезут по заявке потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 09:00 до 16:00 отключат электричество жителям частного сектора улиц Медицинской, Городовикова, Рябиновой, Солнечной. С 09:00 до 17:00 обесточат частный сектор улицы Третьякова и переулка Свободного. ЛГЭК приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
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#отключения
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Комментарии (1)

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Эксперт

сегодня, 18:11
В сильную жару по сути не законно отключать холодную воду.
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