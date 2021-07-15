Энергетики меняют изношенную теплосеть на улице Шкатова в Липецке

В этом году «Квадра» инвестирует в теплоэнергетический комплекс Липецкой области 972 миллиона рублей. Работы пройдут и на теплоисточниках, и на теплосетях по всему региону. Основной фронт работ — в областном центре. Так, в Липецке, заменят более 23 км старых труб на новые и современные.

Часть работ проходит на улице Шкатова в Липецке. Энергетики проводят здесь капитальный ремонт теплосети, в результате которого заменят 643 метра труб. От этого участка зависит надежность теплоснабжения поликлиники и 19 жилых домов. Теплосеть на улице Шкатова — это один из девяти участков в городе, на которых пройдут капитальные ремонты.



— Трубопроводу на Шкатова больше сорока лет, все показатели говорят о том, что его необходимо срочно менять. Это позволит сделать теплоснабжение потребителей надежным и бесперебойным, — поясняет директор ПП «Липецкие тепловые сети» Липецкого филиала ПАО «Квадра» Виталий Маклаков.



Все работы идут по графику. А значит ремонт сети, как и обещано, завершится к концу августа. Работы были организованы так, чтобы жителям было максимально удобно. Воду в домах отключали только на период гидравлических испытаний (в это время шел капремонт).



— Мы ежедневно контролируем ход ремонта. Участок этот сложный, ремонт ведется с перекрытием улицы и ограничение движения, однако вовремя завершить работы нам ничто не помешает, — говорит представитель подрядчика — начальник участка СМУ-2 ООО «Теплосфера» Алексей Чурсин.



Сегодня на месте ремонта побывал заместитель председателя городского департамента ЖКХ Олег Бесполденов.



— «Квадра» приступила ко второму этапу гидравлических испытаний. Порывы, выявленные во время первого этапа, устранены на 90%. Остаются те, которые не влияют на подачу горячего водоснабжения, соответственно, да, можно констатировать, что «Квадра» пока идет в графике, — пояснил Олег Бесполденов.



По словам Бесполденова, администрация города и «Квадра» ищут способы, которое в перспективе могли бы позволить сократить сроки отключения горячей воды во время гидравлических испытаний.



— Время отключение горячей воды по городу необходимо сокращать, но с сохранением возможности вне этих 14-ти дней проводить работы по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции тепловых сетей. Без этого не обойтись, — добавил Олег Бесполденов.



Липецкий филиал ПАО «Квадра» за последние три года обновил в регионе более 100 км тепловых сетей. Энергетики сообщают, что будут и дальше инвестировать значительные средства в теплосетевой комплекс региона.