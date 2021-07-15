Общество

сегодня, 16:34

Энергетики меняют изношенную теплосеть на улице Шкатова в Липецке

8 717
#энергетики #"Квадра"
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В этом году «Квадра» инвестирует в теплоэнергетический комплекс Липецкой области 972 миллиона рублей. Работы пройдут и на теплоисточниках, и на теплосетях по всему региону. Основной фронт работ — в областном центре. Так, в Липецке, заменят более 23 км старых труб на новые и современные.

Часть работ проходит на улице Шкатова в Липецке. Энергетики проводят здесь капитальный ремонт теплосети, в результате которого заменят 643 метра труб. От этого участка зависит надежность теплоснабжения поликлиники и 19 жилых домов. Теплосеть на улице Шкатова — это один из девяти участков в городе, на которых пройдут капитальные ремонты.

— Трубопроводу на Шкатова больше сорока лет, все показатели говорят о том, что его необходимо срочно менять. Это позволит сделать теплоснабжение потребителей надежным и бесперебойным, — поясняет директор ПП «Липецкие тепловые сети» Липецкого филиала ПАО «Квадра» Виталий Маклаков.

Все работы идут по графику. А значит ремонт сети, как и обещано, завершится к концу августа. Работы были организованы так, чтобы жителям было максимально удобно. Воду в домах отключали только на период гидравлических испытаний (в это время шел капремонт).

— Мы ежедневно контролируем ход ремонта. Участок этот сложный, ремонт ведется с перекрытием улицы и ограничение движения, однако вовремя завершить работы нам ничто не помешает, — говорит представитель подрядчика — начальник участка СМУ-2 ООО «Теплосфера» Алексей Чурсин.

Сегодня на месте ремонта побывал заместитель председателя городского департамента ЖКХ Олег Бесполденов.

— «Квадра» приступила ко второму этапу гидравлических испытаний. Порывы, выявленные во время первого этапа, устранены на 90%. Остаются те, которые не влияют на подачу горячего водоснабжения, соответственно, да, можно констатировать, что «Квадра» пока идет в графике, — пояснил Олег Бесполденов.

По словам Бесполденова, администрация города и «Квадра» ищут способы, которое в перспективе могли бы позволить сократить сроки отключения горячей воды во время гидравлических испытаний.

— Время отключение горячей воды по городу необходимо сокращать, но с сохранением возможности вне этих 14-ти дней проводить работы по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции тепловых сетей. Без этого не обойтись, — добавил Олег Бесполденов.

Липецкий филиал ПАО «Квадра» за последние три года обновил в регионе более 100 км тепловых сетей. Энергетики сообщают, что будут и дальше инвестировать значительные средства в теплосетевой комплекс региона.
8 717
#энергетики #"Квадра"
3

Комментарии (8)

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20 минут назад
Где замена * трубопроводов? Замена идёт только основных магистралей. Каким способом идет испытание если придомовые не рвутся хотя от них одна гниль осталось?
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Сергей

32 минуты назад
Раскополи и неделю никто не работае.
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Виктор

50 минут назад
На бульваре Шубина уже второй год меняют.Все перерыли,а рабочих не видно.Собираем под жалобой подписи и будем отправлять в Москву. Надоел этот бардак!
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Вот так они работают.

58 минут назад
Возле дома поменяли одну ито частично ветку за место положенных двух. Прошло 2-3 недели опять капают, меняют вторую опять частично. Через 10 дней ещё отключение теперь меняют оставшейся 5 метров до колодца трубу и причем опять одну. Будем ждать ещё порыва чтоб заменили и вторую 5 метров. Каким же образом проводят испытания что через неделю после включение вады по графику трубы просто рвутся как солома? И почему замена не полная сразу а частичная? То есть поменяли 3-5 метров проходит время ещё 4-5 метров и так до основной магистрали.
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Рок Злой

сегодня, 18:05
Современность новых труб видна невооружённым глазом...
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-

сегодня, 18:02
Обварили людей в кипятке, и, как ни в чём ни бывало, довольны раскопками. Народу не интересно, что делается. Главное - бесперебойный отопительный сезон и ноль катастроф!
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галина

сегодня, 17:18
Не мешало бы поменять трубы от ул. котельной на Угловой в Липецке до ул Интернациональной... по ул. Пролетарской... латают в год по пять раз... на куске в 10 метров пять или шесть вставок... и самое смешное вставки покусошные, то есть имеют форму полукруга, эллипсообразные или по кольцу размером 25-30 см, а рядом такая же... и так доходят такие вставки до 5-6 штук. Что можно ждать от таких сетей зимой при высоком давлении... очередного порыва и отключения отопления... а если суровые морозы?
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Оля

сегодня, 16:46
Вот это прорыв! Сидят на сетях построенных в СССР и деньги гребут.И решили все таки вложиться, главное чтобы реально, а не на бумаге. Я так понимаю, теперь зимой будет не 5 т.р., а 8т.р.?
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