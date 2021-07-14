Происшествия
сегодня, 17:30
В столкновении на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР пострадали два человека
Оба госпитализированы.
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Сегодня на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Митсубиси».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкновение допустил 21-летний водитель «ВАЗ-2114».
- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 23-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкновение допустил 21-летний водитель «ВАЗ-2114».
- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 23-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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