Происшествия

сегодня, 17:30

В столкновении на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР пострадали два человека

12 5449
#авария #ДТП
6

Оба госпитализированы.

Загрузка плеера
Сегодня на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Митсубиси».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкновение допустил 21-летний водитель «ВАЗ-2114».
WhatsApp Image 2021-07-14 at 17.44.42.jpeg

- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 23-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, - уточнили в пресс-службе ведомства.

WhatsApp Image 2021-07-14 at 17.44.41.jpeg

WhatsApp Image 2021-07-14 at 17.44.41 (1).jpeg

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
12 5449
#авария #ДТП
6

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мама, дорогая

7 минут назад
Кто по встречке поворачивает ?! Ужас, явно водитель ВАЗа был под кайфом.
ответить

1

14 минут назад
Надо его бы ещё на наркоту проверить
ответить

Больше тонировки

сегодня, 19:52
Неудивительно, просто через такую круговую тонировку любой сигнал светофора становится зеленым!
ответить

48rus

сегодня, 19:31
Интересно,, нет страховки, совсем нет!
ответить

Мимоходом

сегодня, 18:56
Это результат понтов
ответить

Алес

сегодня, 18:47
А что так можно было?
ответить

Неудивительно

сегодня, 18:08
Ехал закатанный в круг, лобовое на асфальте в тонировке
ответить

Денис

сегодня, 18:05
Вот это он поворачивает! За тонировку ему штраф ещё надо.
ответить

Сава Ухлов

сегодня, 18:04
Мораль сей басни проста " понтов масса а знаний ПДД маловато" вот поэтому и (допустил) 21 летний пилот.
ответить

Свидетель

сегодня, 18:03
Четырка на красный уже летел. Не успел...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков
#наркотики #Севастополь #Инкерман
4
В Липецке задержаны шестеро наркосбытчиков

сегодня, 17:57

Происшествия
Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»
#ДТП
13
Водитель «ВАЗ-2114» оказался зажат в салоне после столкновения с «Митсубиси»

сегодня, 16:28

Происшествия
Сарай, гараж, машина и автобус горели в Липецкой области
#МЧС #пожар
Сарай, гараж, машина и автобус горели в Липецкой области

сегодня, 14:19

Происшествия
Житель Москвы разбил в Липецке три машины, потом напал на пристава в суде, и участкового
#нападение #ДТП #суд
5
Житель Москвы разбил в Липецке три машины, потом напал на пристава в суде, и участкового

сегодня, 14:16

Происшествия
Мошенники представились сотрудниками ФСБ и выманили у липчанина почти 2,5 миллиона рублей
#мошенничество
12
Мошенники представились сотрудниками ФСБ и выманили у липчанина почти 2,5 миллиона рублей

сегодня, 13:30

Происшествия
Прокуратура заставила полицейских расследовать дело об отравлении собачки
#отравление #Акита
22
Прокуратура заставила полицейских расследовать дело об отравлении собачки

сегодня, 13:14

Происшествия