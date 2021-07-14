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Липецкая вечЁрка: эвакуация «Меркурия», депутат попросил политического убежища и программа Дня города

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#вечЁрка #эвакуация #День города
Липецкая вечЁрка: эвакуация «Меркурия», депутат попросил политического убежища и программа Дня города

Сегодня, 14 июля, из торгового центра «Меркурий» эвакуировали продавцов и посетителей, стало известно, что депутат Липецкого областного Совета попросил политического убежища в Нидерландах, а мэрии опубликовала программу Дня города.

Утром посетители и продавцы торгового центра «Меркурий» пережили несколько тревожных минут. Их эвакуировали из здания. Как выяснилось чуть позже — проходили учения.

Депутат областного Совета Олег Хомутинников попросил политического убежища в Нидерландах. В начале лета Олег Хомутинников  уехал с семьей из России, правда, тогда не сказал, в какую страну. И вот теперь выяснилось, где он находится. Оппозиционный липецкий политик занят написанием памфлета о происходящем в России.

 — Грустно сознавать, что в нашей стране народу, живущему, именно, на заработанные своим трудом деньги, не имеющего дядьку с мохнатой рукой, ничего хорошего не светит. До чего докатились, — написала Местная.

 — А язык он нидерландский выучил? На каком языке просил убежища и как общаться там будет? На гонорары от памфлетов там разве проживешь? — поинтересовался Татам.

И еще одна международная новость, связанная с Липецком. Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет. В ЕСПЧ обратились Дмитрий Чуносов и Эльмира Шайхразнова. Оба истца пытались зарегистрировать однополые браки в России, Чуносов с неким Ярославом Евтушенко, а Шайхразнова с Еленой Яковлевой, но суды Липецкой области им отказали.

Европейский суд призвал Россию узаконить однополые браки. На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщивший, что подобные браки противоречат Конституции РФ.

В мэрии наконец-то (за два дня до начала торжеств) рассказали, как в этом году пройдет День города. Если в двух словах, то очень скромно, без массовых мероприятий. Все из-за ковидных ограничений (оперштаб сегодня сообщил о  10-ти умерших за сутки жителях Липецкой области и о  210-ти новых случаях COVID-19). Но салют в субботу, 17 июля, состоится. Стрелять будут сразу из пяти точек. Программу Дня города можно посмотреть здесь.
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#вечЁрка #эвакуация #День города

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