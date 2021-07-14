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Россия возобновляет полеты еще в две страны

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#авиасообщение #коронавирус #туризм

С 24 июля Россия возобновит авиасообщение с Францией и Чехией .

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Было принято решение с учетом эпидобстановки в отдельных странах о возобновлении на взаимной основе с 24 июля регулярного авиасообщения с Францией по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме того было принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва - Прага с частотой 4 рейса в неделю, - передает РИА Новости.
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#авиасообщение #коронавирус #туризм

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