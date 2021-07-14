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сегодня, 15:51
Привитых жителей столицы будут пускать в рестораны по временной татуировке с QR-кодом
Москвичи смогут нанести QR-код, позволяющий посещать рестораны и кафе города, на тело в виде временной татуировки.
В российской столице с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек можно будет только после предъявления специального QR-кода, который подтверждает, что человек переболел COVID-19, вакцинировался или имеет отрицательный ПЦР-тест.
Москвичи, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут посетить заведения общественного питания по временной татуировке с изображением их QR-кода, - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно 6 вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", – отмечается в сообщении.
Для получения услуги нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после подтверждения менеджера прислать QR-код.
Татуировка с QR-кодом продержится на теле около двух недель, - обещают авторы инициативы.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — пояснили производители.
Москвичи, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут посетить заведения общественного питания по временной татуировке с изображением их QR-кода, - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно 6 вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", – отмечается в сообщении.
Для получения услуги нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после подтверждения менеджера прислать QR-код.
Татуировка с QR-кодом продержится на теле около двух недель, - обещают авторы инициативы.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — пояснили производители.