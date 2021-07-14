В России

сегодня, 15:51

Привитых жителей столицы будут пускать в рестораны по временной татуировке с QR-кодом

249
#QR-код #тату #коронавирус #прививка

Москвичи смогут нанести QR-код, позволяющий посещать рестораны и кафе города, на тело в виде временной татуировки.

В российской столице с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек можно будет только после предъявления специального QR-кода, который подтверждает, что человек переболел COVID-19, вакцинировался или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Москвичи, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут посетить заведения общественного питания по временной татуировке с изображением их QR-кода, - передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.

"Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно 6 вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", – отмечается в сообщении.

Для получения услуги нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после подтверждения менеджера прислать QR-код.

Татуировка с QR-кодом продержится на теле около двух недель, - обещают авторы инициативы.

"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", — пояснили производители.










249
#QR-код #тату #коронавирус #прививка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россия возобновляет полеты еще в две страны
#авиасообщение #коронавирус #туризм
Россия возобновляет полеты еще в две страны

сегодня, 16:30

В России
#мошенничество
Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников

сегодня, 15:53

В России
#штрафы
В Совфеде предложили отменить часть штрафов с дорожных видеокамер

сегодня, 15:51

В России
В реке Воронеж утонул 16-летний подросток
#утонувшие
В реке Воронеж утонул 16-летний подросток

сегодня, 14:25

В России
В Крыму во время шторма утонули четверо отдыхающих
#утонувшие #шторм #отдых
В Крыму во время шторма утонули четверо отдыхающих

сегодня, 13:39

В России
В МИД РФ объяснили контакты России с талибами
#талибы #МИД #терроризм
В МИД РФ объяснили контакты России с талибами

сегодня, 12:51

В России