В России

сегодня, 15:53

Мошенники научились узнавать данные о счетах в банках через голосовых помощников

269
#мошенничество
Мошенники начали получать доступ к номерам карт и остаткам по счету клиентов банков с помощью голосового помощника. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности, информацию подтвердили клиенты Сбербанка.  

Уточняется, что еще в минувшем году Центробанк предупреждал кредитные организации о подобных рисках после случая в одном из банков. 

В настоящее же время поступают жалобы от граждан. Так, 12 июля клиенту «Сбера» Александру позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили о мошеннических действиях с его картой. При этом злоумышленник обладал рядом сведений о финансах потерпевшего, включая последние цифры карт и остатки по счетам. Сам Александр подчеркнул, что в случае звонка в Сбербанк с подменой номера телефона на тот, который привязан к одной из карт организации, голосовой помощник без дополнительных запросов озвучит последние четыре цифры номера карты и остаток на ней. 

Эксперимент «Известий» подтвердил данный факт. При этом в «Сбере» сообщили изданию, что подобной проблемы обнаружено не было. 

Ряд других банков рассказали о способах узнать указанную информацию. Так, Росбанк требует звонок от клиента с его номера телефона, прохождение по звуковому меню и введение части номера карты. В крымском РНКБ же робот-ассистент передает данные о сумме средств на карте, если клиент звонит с доверенного номера телефона, который сам указывал в банке, при условии ввода части реквизитов карты. «Тинькофф», в свою очередь, использует различные способы проверки в зависимости от ситуации. 
269
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россия возобновляет полеты еще в две страны
#авиасообщение #коронавирус #туризм
Россия возобновляет полеты еще в две страны

сегодня, 16:30

В России
Привитых жителей столицы будут пускать в рестораны по временной татуировке с QR-кодом
#QR-код #тату #коронавирус
Привитых жителей столицы будут пускать в рестораны по временной татуировке с QR-кодом

сегодня, 15:51

В России
#штрафы
В Совфеде предложили отменить часть штрафов с дорожных видеокамер

сегодня, 15:51

В России
В реке Воронеж утонул 16-летний подросток
#утонувшие
В реке Воронеж утонул 16-летний подросток

сегодня, 14:25

В России
В Крыму во время шторма утонули четверо отдыхающих
#утонувшие #шторм #отдых
В Крыму во время шторма утонули четверо отдыхающих

сегодня, 13:39

В России
В МИД РФ объяснили контакты России с талибами
#талибы #МИД #терроризм
В МИД РФ объяснили контакты России с талибами

сегодня, 12:51

В России