Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 15 июля. Липецк уже живет предвкушением Дня города, но и на сегодня есть планы и задачи. Например, обсудить застройку «Университетского», сделать прививку от COVID-19, закупиться недорогой морковкой или зарегистрироваться на заплыв «Розовых фламинго».

Погода



В четверг в Липецке переменная облачность без осадков. Днем будет от +32 до +34 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.



День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.



Дороги



Заканчивается монтаж светофоров в районе дома №2Б по улице Марины Расковой. Здесь появятся четыре транспортных и два пешеходных светофора по требованию.



ЛипецкУлица Марины Расковой — Яндекс.Карты



Отличный старт



Алина делится натюрмортом «Доброе утро!».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@rromashkinaa)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Застройка «Университетского»



В Липецке проходят общественные обсуждения



Эфир с врачом



В 11:00 управление здравоохранения запустит прямой эфир с участием инструктора-методиста «Областного врачебно-физкультурного диспансера» Надежды Щербатых. Она расскажет как лечебная физкультура помогает при заболеваниях позвоночника.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Управление здравоохранения ЛО (@uzalo48)



Дороги мои овощи



Сегодня и завтра в Липецке будут работать овощные ярмарки. Управление потребрынка обещает, что морковь и свеклу можно будут купить примерно по 50 рублей, а кило картошки — за 20 рублей. Ярмарки работают на Коммунистической,17 и Космонавтов,100.



Эко-четверг



Сегодня в 19:00 в Нижнем парке начнется «Wellness-четверг». Всем желающим предлагают совместить фитнес-тренировку с уборкой парка от мусора. На эко-вечеринке будет играть веселая музыка. Организаторы предоставят весь инвентарь - перчатки, мешки, грабли и резиновые сапоги.



Прививка на шоппинге



Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Европа», «Октябрьский», «Ривьера» и «Ноябрьский», а также в офисе врача общей практике на улице Московской.







«Розовый фламинго»



Продолжается регистрация участников веселого водного фестиваля.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lipetsk Run Club (@lipetsk_run_club)



Город-курорт



Сегодня в Нижнем парке откроют выставку(6+), приуроченную ко Дню города. Курортная хроника на Липецких минеральных водах второй трети XIX-начала XX века была ярко представлена на страницах первой городской газеты «Липецкий сезонный листок». В советское время жизнь Липецкого курорта нашла свое отражение в газете «Липецкая коммуна» и ее предшественниц.



Премьеры недели



В четверг в липецких кинотеатрах представят четыре новинки проката. Среди них смешной ужастик, спортивная комедия, боевик о киллерах-библиотекаршах и Сергей Безруков в роли Бендера.



«Адский ад» (18+). Бывший военный Рекс зашёл в банк, и после на отделение напали вооружённые грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всё ещё пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.





«Космический джем: Новое поколение» (6+). Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.





«Пороховой коктейль» (18+). Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».





«Бендер: Золото империи» (16+). Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.



В четверг в Липецке переменная облачность без осадков. Днем будет от +32 до +34 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.Заканчивается монтаж светофоров в районе дома №2Б по улице Марины Расковой. Здесь появятся четыре транспортных и два пешеходных светофора по требованию.Алина делится натюрмортом «Доброе утро!».Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В Липецке проходят общественные обсуждения проекта застройки пустыря в микрорайоне «Университетский» . На 17 га хотят построить пять высоток, стадион, паркинг, детсад, школу и поликлинику. Микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе. Предложения и замечания по проекту принимает департамент градостроительства, в том числе на электронную почту proekt@lipetskcity.ru В 11:00 управление здравоохранения запустит прямой эфир с участием инструктора-методиста «Областного врачебно-физкультурного диспансера» Надежды Щербатых. Она расскажет как лечебная физкультура помогает при заболеваниях позвоночника.Сегодня и завтра в Липецке будут работать овощные ярмарки. Управление потребрынка обещает, что морковь и свеклу можно будут купить примерно по 50 рублей, а кило картошки — за 20 рублей. Ярмарки работают на Коммунистической,17 и Космонавтов,100.Сегодня в 19:00 в Нижнем парке начнется «Wellness-четверг». Всем желающим предлагают совместить фитнес-тренировку с уборкой парка от мусора. На эко-вечеринке будет играть веселая музыка. Организаторы предоставят весь инвентарь - перчатки, мешки, грабли и резиновые сапоги.Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Европа», «Октябрьский», «Ривьера» и «Ноябрьский», а также в офисе врача общей практике на улице Московской.Продолжается регистрация участников веселого водного фестиваля.Сегодня в Нижнем парке откроют выставку(6+), приуроченную ко Дню города. Курортная хроника на Липецких минеральных водах второй трети XIX-начала XX века была ярко представлена на страницах первой городской газеты «Липецкий сезонный листок». В советское время жизнь Липецкого курорта нашла свое отражение в газете «Липецкая коммуна» и ее предшественниц.В четверг в липецких кинотеатрах представят четыре новинки проката. Среди них смешной ужастик, спортивная комедия, боевик о киллерах-библиотекаршах и Сергей Безруков в роли Бендера.«Адский ад» (18+). Бывший военный Рекс зашёл в банк, и после на отделение напали вооружённые грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всё ещё пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.«Космический джем: Новое поколение» (6+). Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.«Пороховой коктейль» (18+). Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».«Бендер: Золото империи» (16+). Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.