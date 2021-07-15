Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 15 июля. Липецк уже живет предвкушением Дня города, но и на сегодня есть планы и задачи. Например, обсудить застройку «Университетского», сделать прививку от COVID-19, закупиться недорогой морковкой или зарегистрироваться на заплыв «Розовых фламинго».

Погода

В четверг в Липецке переменная облачность без осадков. Днем будет от +32 до +34 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.

День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.

Дороги

Заканчивается монтаж светофоров в районе дома №2Б по улице Марины Расковой. Здесь появятся четыре транспортных и два пешеходных светофора по требованию.

Отличный старт

Алина делится натюрмортом «Доброе утро!».



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Застройка «Университетского»

В Липецке проходят общественные обсуждения проекта застройки пустыря в микрорайоне «Университетский». На 17 га хотят построить пять высоток, стадион, паркинг, детсад, школу и поликлинику. Микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе. Предложения и замечания по проекту принимает департамент градостроительства, в том числе на электронную почту proekt@lipetskcity.ru.

Эфир с врачом

В 11:00 управление здравоохранения запустит прямой эфир с участием инструктора-методиста «Областного врачебно-физкультурного диспансера» Надежды Щербатых. Она расскажет как лечебная физкультура помогает при заболеваниях позвоночника.



Дороги мои овощи

Сегодня и завтра в Липецке будут работать овощные ярмарки. Управление потребрынка обещает, что морковь и свеклу можно будут купить примерно по 50 рублей, а кило картошки — за 20 рублей. Ярмарки работают на Коммунистической,17 и Космонавтов,100.

Эко-четверг

Сегодня в 19:00 в Нижнем парке начнется «Wellness-четверг». Всем желающим предлагают совместить фитнес-тренировку с уборкой парка от мусора. На эко-вечеринке будет играть веселая музыка. Организаторы предоставят весь инвентарь - перчатки, мешки, грабли и резиновые сапоги.

Прививка на шоппинге

Сегодня мобильные пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Европа», «Октябрьский», «Ривьера» и «Ноябрьский», а также в офисе врача общей практике на улице Московской.

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«Розовый фламинго»

Продолжается регистрация участников веселого водного фестиваля.



Город-курорт

Сегодня в Нижнем парке откроют выставку(6+), приуроченную ко Дню города. Курортная хроника на Липецких минеральных водах второй трети XIX-начала XX века была ярко представлена на страницах первой городской газеты «Липецкий сезонный листок». В советское время жизнь Липецкого курорта нашла свое отражение в газете «Липецкая коммуна» и ее предшественниц.

Премьеры недели

В четверг в липецких кинотеатрах представят четыре новинки проката. Среди них смешной ужастик, спортивная комедия, боевик о киллерах-библиотекаршах и Сергей Безруков в роли Бендера.

«Адский ад» (18+). Бывший военный Рекс зашёл в банк, и после на отделение напали вооружённые грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил 8 лет, а когда вышел, то обнаружил всё ещё пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то — опасным психопатом. Парень сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию, но сразу же попадает в лапы чокнутой семейки.


 «Космический джем: Новое поколение» (6+). Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.


 «Пороховой коктейль» (18+). Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».


 «Бендер: Золото империи» (16+). Охота за золотом империи продолжается. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно — вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж.

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#доброе утро
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Комментарии (6)

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Спортсменка

сегодня, 09:06
А в Елецком микрорайоне на нашем школьном стадионе, которому всего - то 2-3 года собираются строить вторую школу. Район в поле стоит, а нам говорят другого места для второй школы нет. ЖИТЕЛИ встают в ЗАЩИТУ СТАДИОНА. На дорогах района везде машины, машины. Только на стадионе можно безопасно гулять и спортом заниматься. Мало, что дома друг на друге, еще и школы вплотную. А эвакуация, не дай Бог, физкультура , футбол, велосипеды - ГДЕ?, если на стадионе. Стадион - наше сердце!!!! Не отдадим под застройку.
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Виктор 2-28-14

сегодня, 08:23
О. Бендер классный чел,в натуре......Он по большой нужде к аспирантуре....Зашёл,...и сразу выел весь......Куда ушёл?....И будет ль снова здесь ?
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Виктор 2-28-14

сегодня, 08:01
Небо смотрится в реку.......Плывущею в вечность.....Всё пройдет-в век от веку......Зачем человечность?.....Вдруг не будет людишек.....Не заметит вода.....Не обрушится небо....навсегда.....навсегда.....
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Виктор 2-28-14

сегодня, 07:49
Колиформные бактерии живут в пищеварительном тракте, а также отходах жизнедеятельности человека. В человеческом организме ТКБ- (термотолерантные колиформные бактерии) проживают в нижних отделах кишечного тракта.Это я к тому,что погружаясь сегодня в воды Реки Матыра и реки Байгора,вы в полной мере должны осознавать,что вы и ТКБ- (термотолерантные колиформные бактерии) практически единое и неделимое ТКБ
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Виктор 2-28-14

сегодня, 07:16
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области информирует главу г.Грязи о том,что воды на пляже р.Матыра - превышение ТКБ- (термотолерантные колиформные бактерии) при норме не более 100, обнаружено -230 что в 2,3 больше норматива.На реке Байгора ситуация идентичная. Вопрос к главе : согласно ст. 42 Конституции РФ -"Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,...." ч.1 ст.20 -"Каждый имеет право на жизнь" У нас Конституция в пределах г.Грязи действует? А -то что-то не среды,не жизни
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Виктор 2-28-14

сегодня, 07:11
Не искушай меня ватрушками в рассвете......И так не вижу,что под животом......Всё хорошо ,пока на этом свете.......И наплевать,что будет там потом......
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