В России
сегодня, 14:25
В реке Воронеж утонул 16-летний подросток
421
По факту гибели подростка следователями проводится проверка.
По факту гибели 16-летнего подростка в реке Воронеж в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области следователями СУ СК РФ по региону проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, накануне днем 16-летний подросток с отцом отдыхали на пляже в селе Чертовицы Воронежской области. Во время нахождения мальчика в воде стоявший на берегу отец на какое-то время отвлекся, после чего потерял сына из виду. Мужчина попытался самостоятельно отыскать ребенка, однако это не дало результата, после чего он сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Сотрудниками спасательных служб были организованы масштабные поисковые мероприятия, однако тело удалось извлечь из воды только сегодня утром. По предварительным данным, причиной смерти подростка могло стать утопление в воде, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.
Следователями СК РФ проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал глава Семилукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону Евгений Гетманов.
По предварительным данным, накануне днем 16-летний подросток с отцом отдыхали на пляже в селе Чертовицы Воронежской области. Во время нахождения мальчика в воде стоявший на берегу отец на какое-то время отвлекся, после чего потерял сына из виду. Мужчина попытался самостоятельно отыскать ребенка, однако это не дало результата, после чего он сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Сотрудниками спасательных служб были организованы масштабные поисковые мероприятия, однако тело удалось извлечь из воды только сегодня утром. По предварительным данным, причиной смерти подростка могло стать утопление в воде, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.
Следователями СК РФ проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал глава Семилукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону Евгений Гетманов.
421