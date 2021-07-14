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сегодня, 14:25

В реке Воронеж утонул 16-летний подросток

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#утонувшие

По факту гибели подростка следователями проводится проверка.

По факту гибели 16-летнего подростка в реке Воронеж в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области следователями СУ СК РФ по региону проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, накануне днем 16-летний подросток с отцом отдыхали на пляже в селе Чертовицы Воронежской области. Во время нахождения мальчика в воде стоявший на берегу отец на какое-то время отвлекся, после чего потерял сына из виду. Мужчина попытался самостоятельно отыскать ребенка, однако это не дало результата, после чего он сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Сотрудниками спасательных служб были организованы масштабные поисковые мероприятия, однако тело удалось извлечь из воды только сегодня утром. По предварительным данным, причиной смерти подростка могло стать утопление в воде, - сообщается в пресс-релизе СК РФ по региону.

Следователями СК РФ проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, родственники и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал глава Семилукского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по региону Евгений Гетманов.

421
#утонувшие

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