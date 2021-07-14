Сарай, гараж, машина и автобус горели в Липецкой области

За минувшие сутки зарегистрировано 12 пожаров.



Ночью 13 июля произошёл пожар в кирпичной надворной постройке на улице 9 мая в селе Малей Грязинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Огонь уничтожил сарай вместе с хранившимся в нем имуществом.



Днём вспыхнул гараж на улице Ильича в Липецке. Пожар обошелся без пострадавших. Из-за неосторожного обращения с огнем уничтожена внутренняя отделка гаража по всей площади.



А в Ельце у дома №2а по улице Новоселов загорелся автомобиль «ВАЗ-2109». Огонь уничтожил кузовной отсек, декоративную обивку салона и лакокрасочное покрытие автомобиля. Скорее всего, огонь вспыхнул после короткого замыкания электропроводки.



Вечером в Липецке на площади Мира загорелся автобус «SETRA 213Н М». Огонь повредил моторный отсек, внутреннюю обшивку салона на площади девять квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание с последующим горением.

Всего 13 июля в Липецкой области зарегистрировано 12 пожаров.

