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Сарай, гараж, машина и автобус горели в Липецкой области

1959
#МЧС #пожар
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Сарай, гараж, машина и автобус горели в Липецкой области

За минувшие сутки зарегистрировано 12 пожаров.

Ночью 13 июля произошёл пожар в кирпичной надворной постройке на улице 9 мая в селе Малей Грязинского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Огонь уничтожил сарай вместе с хранившимся в нем имуществом. 

Днём  вспыхнул гараж на улице Ильича в Липецке. Пожар обошелся без пострадавших. Из-за неосторожного обращения с огнем уничтожена внутренняя отделка гаража по всей площади. 

А в Ельце у дома №2а по улице Новоселов загорелся автомобиль «ВАЗ-2109». Огонь уничтожил кузовной отсек, декоративную обивку салона и лакокрасочное покрытие автомобиля. Скорее всего, огонь вспыхнул после короткого замыкания электропроводки. 

Вечером в Липецке на площади Мира загорелся автобус «SETRA 213Н М». Огонь повредил моторный отсек, внутреннюю обшивку салона на площади девять квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание с последующим горением. 
Всего 13 июля в Липецкой области зарегистрировано 12 пожаров.
1959
#МЧС #пожар
5

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