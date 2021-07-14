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сегодня, 14:02
На Украине произошли столкновения между протестующими пенсионерами и полицией
Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих у здания Верховной рады пенсионеров милиции.
В Киеве несколько сотен митингующих пенсионеров министерства внутренних дел пытались прорваться в здание парламента, после чего произошли стычки с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим в ходе их очередной попытки прорваться в здание Верховной Рады.
В данный момент митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров.
Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза.
Сейчас ситуация на площади Конституции у Рады спокойная, митингующие прячутся от солнца в тени деревьев, - передает РИА Новости.
Задержанных и пострадавших после попытки прорваться в здание Рады нет, - отметили в пресс-службе киевской полиции.
"Сейчас все спокойно. Нет задержанных и пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".
В данный момент митингующие пенсионеры МВД прекратили попытки прорваться в здание парламента. Они отошли от кордона правоохранителей на несколько метров.
Полиция продолжает усиленно охранять здание, оцепив его. Некоторые пенсионеры делились водой с действующими правоохранителями, помогая им промыть глаза.
Сейчас ситуация на площади Конституции у Рады спокойная, митингующие прячутся от солнца в тени деревьев, - передает РИА Новости.
Задержанных и пострадавших после попытки прорваться в здание Рады нет, - отметили в пресс-службе киевской полиции.
"Сейчас все спокойно. Нет задержанных и пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее пенсионеры МВД неоднократно митинговали с требованием пересчитать им пенсии в соответствии с законом о национальной полиции Украины, который предоставляет полицейским более выгодные условия начисления пенсий по сравнению с тем временем, когда они были милиционерами. Их пенсионное обеспечение после реформы системы МВД осталось на прежнем уровне, что, по их мнению, несправедливо, "потому что как бывшие милиционеры, так и нынешние полицейские ловят преступников на равных условиях, а пенсии у них разные".