сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +35
15 июля в Липецкой области ожидается малооблачная погода без осадков. 16 и 17 июля под влиянием атмосферного фронта днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет сильная жара от +30 до +35 градусов.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов.
День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.
Николай Прокладкин
гость я
Котэ
Максим