В Липецкой области сухо и до +35

15 июля в Липецкой области ожидается малооблачная погода без осадков. 16 и 17 июля под влиянием атмосферного фронта днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений) и сильная жара с дневной температурой +35 градусов.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет сильная жара от +30 до +35 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов.



День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.

