Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области сухо и до +35

4 850
#жара
В Липецкой области сухо и до +35

15 июля в Липецкой области ожидается малооблачная погода без осадков. 16 и 17 июля под влиянием атмосферного фронта днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.  

В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений) и сильная жара с дневной температурой +35 градусов.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет сильная жара от +30 до +35 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов. 

День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.  
4 850
#жара

Комментарии (4)

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Николай Прокладкин

46 минут назад
А главное- сухо!
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гость я

сегодня, 20:01
Максим, сейчас начнется радостный визг пустоголовых барышень: ой, как хорошо - ТЕПЛО! Вот только не объясняют, где они так переморозились, что для них +35 - это ТЕПЛО. В Москве завтра уже обещают ливни, а вот дойдут ли они до нас - большой вопрос.
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Котэ

сегодня, 18:46
Кушать всё равно нечего...
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Максим

сегодня, 17:14
Ужас! +35... Сил нету терпеть эту жару!! Когда же уже начнутся дожди и похолодает?! Надоела эта лето!!!
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