Общество

11 минут назад

Липецких строителей оштрафовали на 100 000 за ошибки в ремонте старинного здания

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#охрана культурного наследия #штраф
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Липецких строителей оштрафовали на 100 000 за ошибки в ремонте старинного здания

В результате работ у здания лесотехнического университета Воронежа поврежден фундамент и деформирована колонна

Как сообщили в  Управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ООО НПЦ «Черноземье» в октябре 2020-го - марте 2021 года выступало подрядчиком при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание лесотехнического института», расположенного на  улице Тимирязева, 8.

-  ООО НПЦ «Черноземье» указанные работы проведены с нарушениями и отклонениями от согласованной проектной документации, что в марте 2021 года привело к нарушению целостности фундамента, деформированию надземной части здания, а именно деформации портика и колонны. В связи с чем, Управлением в апреле этого года был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Центральный районный суд  Воронежа, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Центральный районный суд Воронежа признал виновным липецкого подрядчика – НПЦ «Черноземье» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации) и назначил штрафа в размере 100 000 рублей.

Фото с сайта vgltu.ru

139
#охрана культурного наследия #штраф
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