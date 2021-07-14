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32 минуты назад

В МИД РФ объяснили контакты России с талибами

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#талибы #МИД #терроризм

В МИД РФ объяснили цель переговоров Москвы с талибами.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия контактирует с талибами из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе, - передает РИА Новости.

Москва еще 7 лет назад начала устанавливать контакты с членами "Талибана", запрещенной на территории РФ организацией, чтобы доносить до них свое мнение о безопасности в регионе.

По его словам, в России еще несколько лет назад предполагали, что ситуация в регионе ухудшится в связи с выводом войск США из страны.

"Если называть вещи своими именами, мы предвидели ее намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим всё сказано", — заявил Кабулов.

Он пояснил, что если бы Москва не стала устанавливать контакты с ними еще несколько лет назад, чтобы донести до них свои озабоченности и интересы, то оказалась бы на месте западных стран. По его словам, благодаря установлению контакта с талибами, Россия сейчас может вести диалог с любой из сил в Афганистане, - пишет "Газета.ру".

При этом Кабулов заявил, что любая попытка талибов нанести урон безопасности союзников России в Центральной Азии будет чревата для запрещенного в России террористического движения "Талибан" большими потерями.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Но когда талибы увидят, что любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями, если не потерей всего, тогда они ничего не будут делать и будут вести себя хорошо", - отметил он.

Представители запрещенного в России движения посетили Россию 8-9 июля. Они прибыли в Москву для переговоров с Кабуловым. В МИД РФ по итогам консультаций сообщили, что в ходе встречи обсуждались ситуация в Афганистане и перспективы запуска соответствующих переговоров.

Представители движения подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране через переговоры, учитывающие интересы всех этнических групп населения Афганистана. Также они выразили готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций, - отметили в министерстве.

В прошлом году США и представители террористической организации, запрещенной в России, "Талибан" подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире, в рамках которого американские военные должны покинуть Афганистан. Белый дом обещает завершить вывод контингента до 11 сентября. При этом в республике нарастает напряженность: талибы захватили значительные территории и развернули наступление на крупные города, им противостоят правительственные силы.

Ранее британская армия заявила о готовности работать с талибами, если боевики и их лидеры "снимут балаклавы" и войдут в правительство Афганистана мирным путем, - писала газета The Telegraph со ссылкой на главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса.
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#талибы #МИД #терроризм

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