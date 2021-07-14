В Задонске за 30 дней хотят отремонтировать тротуары и остановки

Подрядчика намерены найти на следующей неделе.

Администрация Задонска объявила электронный аукцион на ремонт элементов городского дорожного хозяйства. На ремонт планируют потратить до 679 759 рублей.



В перечень ремонта вошла тротуары и остановки. Их обновят на улицах:

- Советская, 53,

- Ленина, 44-46,

- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)

- перекресток Маркса и Коммуны

- перекресток Маркса и Рабочей

- Маркса (возле хлебозавода)

- Коммуны (в районе Бебеля).



На все дорожные работы подрядчику отводят 30 дней. Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получит оплату ремонта из городского бюджета.