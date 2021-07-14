Общество

29 минут назад

В Задонске за 30 дней хотят отремонтировать тротуары и остановки

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#ремонт #дороги #тендер
В Задонске за 30 дней хотят отремонтировать тротуары и остановки

Подрядчика намерены найти на следующей неделе.

Администрация Задонска объявила электронный аукцион на ремонт элементов городского дорожного хозяйства. На ремонт планируют потратить до 679 759 рублей.

В перечень ремонта вошла тротуары и остановки. Их обновят на улицах:
- Советская, 53,
- Ленина, 44-46,
- 70 лет Октября (рядом с Мельникова)
- перекресток Маркса и Коммуны
- перекресток Маркса и Рабочей
- Маркса (возле хлебозавода)
- Коммуны (в районе Бебеля).

На все дорожные работы подрядчику отводят 30 дней. Через 30 после подписания акта приемки работ подрядчик получит оплату ремонта из городского бюджета.
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#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (1)

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Любопытный липчанин

12 минут назад
Зачем в Задонске тротуары?! Это ж большая деревня...
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