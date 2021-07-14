Происшествия

46 минут назад

Липчанин поехал в Саратовскую область навестить свою дочь, не нашел ее, напился и обокрал дом

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#кража
Липчанин поехал в Саратовскую область навестить свою дочь, не нашел ее, напился и обокрал дом

Криминальным приключением обернулось для жителя Усманского района поездка в село Ершовка Аткарского района Саратовской области

10 лет назад 43-летний житель Усманского района проживал в селе Ершовка, у него была сожительница, которая родила от него дочку. Потом пути дорожки сожителей разошлись, усманец вернулся на родину, где через 10 лет вспомнил, что у него в Сартовской области есть дочка, загрустил, и решил ее проведать.

В феврале этого года приехав в Ершовку, усманец не нашел свою бывшую семью, с горя напился, влез в чужой дом, украл оттуда телефон, наушники и спортивный костюм и уехал домой. Может быть и не нашли бы никогда жителя Липецкой области, но на месте преступления он оставил некие «биологические следы». И эти следы уже находились в базе данных  полиции, так как он уже попадался на кражах и проникновении в чужое жилище.

Усманца нашли, завели на него уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и арестовали, сообщает издание «Аткарский уезд»

А его бывшая семья, как выяснилось, уехала из села давным давно, бывшая женщина усманца вышла замуж и живут они с дочерью в другом регионе.

Фото: big-rostov.ru

2 581
#кража

Комментарии (2)

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Мэр Саратова

29 минут назад
Молодец мужик! Не растерялся!
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Нонка

40 минут назад
Синька своё дело делает ,ум просит а совесть ......да Отец -батюшка
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