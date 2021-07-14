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Липчанин поехал в Саратовскую область навестить свою дочь, не нашел ее, напился и обокрал дом
Криминальным приключением обернулось для жителя Усманского района поездка в село Ершовка Аткарского района Саратовской области
В феврале этого года приехав в Ершовку, усманец не нашел свою бывшую семью, с горя напился, влез в чужой дом, украл оттуда телефон, наушники и спортивный костюм и уехал домой. Может быть и не нашли бы никогда жителя Липецкой области, но на месте преступления он оставил некие «биологические следы». И эти следы уже находились в базе данных полиции, так как он уже попадался на кражах и проникновении в чужое жилище.
Усманца нашли, завели на него уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и арестовали, сообщает издание «Аткарский уезд»
А его бывшая семья, как выяснилось, уехала из села давным давно, бывшая женщина усманца вышла замуж и живут они с дочерью в другом регионе.
Фото: big-rostov.ru
Мэр Саратова
Нонка