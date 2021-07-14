Мэрия Липецка пятый раз пытается продать баню

За здание и участок на улице Рыбалко просят более 2,9 млн рублей.

Управление имущественных и земельных отношений Липецка выставило на открытые торги баню и земельный участок под строением на улице Рыбалко. Этот актив городская администрация попытается продать уже в пятый раз. В 2020 году баню и участок ставили на аукцион четыре раза, но на торги не поступило ни одного отклика от покупателей.



Расположенная в районе 10 Шахты баня — это строение площадью почти 145 квадратных метров. К ней прилагается земельный участок в 507 квадратных метров. За эти активы просят 2,9 млн рублей.



Электронный аукцион запланирован на 13 августа 2021 года. Заявки начали принимать сегодня. Здания и земля приватизируются по постановлению администрации Липецка.



Заметим, что при Сергее Иванове эта баня предлагалась в концессию и была самым незатратным для инвестора проектом. Баню предлагали взять в аренду за 1 млн рублей. Концессионера так и не нашли.



Фото: Яндекс.Отзывы