Общество

сегодня, 11:18

Мэрия Липецка пятый раз пытается продать баню

5 1530
#баня #приватизация
3
Мэрия Липецка пятый раз пытается продать баню

За здание и участок на улице Рыбалко просят более 2,9 млн рублей.

Управление имущественных и земельных отношений Липецка выставило на открытые торги баню и земельный участок под строением на улице Рыбалко. Этот актив городская администрация попытается продать уже в пятый раз. В 2020 году баню и участок ставили на аукцион четыре раза, но на торги не поступило ни одного отклика от покупателей.

Расположенная в районе 10 Шахты баня — это строение площадью почти 145 квадратных метров. К ней прилагается земельный участок в 507 квадратных метров. За эти активы просят 2,9 млн рублей.

Электронный аукцион запланирован на 13 августа 2021 года. Заявки начали принимать сегодня. Здания и земля приватизируются по постановлению администрации  Липецка.

Заметим, что при Сергее Иванове эта баня предлагалась в концессию и была самым незатратным для инвестора проектом. Баню предлагали взять в аренду за 1 млн рублей. Концессионера так и не нашли.

Фото: Яндекс.Отзывы
5 1530
#баня #приватизация
3

Комментарии (5)

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Домовенок кузя

32 минуты назад
Хороша горница
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Манагер

59 минут назад
Фауст, не пол гектара земли, а 5 соток. Не удивлюсь, что ещё само здание на земле построено с нарушением строительных норм. И придется потом сносить эту баню.
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Боцман

сегодня, 12:09
Можно подумать Администрация строила это здание. Продают..На новую Камри денег не хватает? Или на салют?
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Фауст

сегодня, 12:03
Что-то мало просят за баню и пол гектара земли рядом с городом!
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Ленин

сегодня, 11:42
Руки прочь от всенародного имущества!
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