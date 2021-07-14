Общество

сегодня, 09:21

«Липецкоблводоканал» заплатит 19,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

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#штраф #экология
«Липецкоблводоканал» заплатит 19,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с предприятия задолженности по платежам.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с иском к ОГУП «Липецкий областной водоканал». Исковые требования состояли во взыскании в доход федерального бюджета 17,8 млн рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год и 1,7 млн рублей неустойки.

- Как указано в исковом заявлении, ОГУП «Липецкводоканал» состоит на учете в качестве субъекта, вносящего плату за негативное воздействие на окружающую среду. Между тем, ответчиком не были внесены в полном объеме платежи за 2018 год: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также за хранение, захоронение отходов производства и потребления. В связи с этим Центрально-Черноземным межрегиональным Управлением Росприроднадзора в адрес ОГУП «Липецкоблводоканал» направлено требование, согласно которому ответчику предложено оплатить имеющуюся задолженность. Однако в добровольном порядке данное требование в установленный срок не исполнено, - сообщает пресс-служба липецкого арбитража.

Суд вынес решение о взыскании с ОГУП «Липецкоблводоканал» 19,5 млн рублей.
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#штраф #экология

Комментарии (8)

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Виктор

10 минут назад
Гостья, тогда надо выгнать директора и нечего на нас, потребителей, накладывать штраф. Зачем дурачить людей.
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Из проверенных источников

43 минуты назад
Уже распределили и начисляют потихоньку за так называемый "полив", при наличии счетчика. Граждане, будьте бдительны.
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Гостья

сегодня, 11:23
Эти штрафы платить нам - конечным потребителям.
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лопотунья

сегодня, 11:13
ждите повышения на воду и не каких понтов большше
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Виктор 2-28-14

сегодня, 10:54
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области информирует главу г.Грязи о том,что воды на пляже р.Матыра - превышение ТКБ- (термотолерантные колиформные бактерии) при норме не более 100, обнаружено -230 что в 2,3 больше норматива.На реке Байгора ситуация идентичная. Вопрос к главе : согласно ст. 42 Конституции РФ -"Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,...." ч.1 ст.20 -"Каждый имеет право на жизнь" У нас Конституция в пределах г.Грязи действует? А -то что-то не среды,не жизни Ответить Цитировать
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Полное

сегодня, 10:35
Разрушение Липецкой обл.Крах.
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Почему молчание администрации на происходящее

сегодня, 10:27
Что-то и кто-то хочет подмять под себя ЛГЭК полу банкрот, Липецкводоканал считай после такого врятли выпловит.
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Виктор

сегодня, 10:20
Откуда Липецкоблводоканал возьмет деньги что бы уплатить штраф?
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