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сегодня, 09:15

За беспорядок в рыбном цехе оштрафовали на 20`000 рублей

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#рыба #производство
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За беспорядок в рыбном цехе оштрафовали на 20`000 рублей

На предприятии не в полном мере соблюдали требования технического регламента таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск прокуратуры в отношении предпринимателя, который занимается производством рыбной продукции. При проверке работы предприятия установили нарушения требований о безопасности пищевой продукции.

Цех переработки рыбной продукции расположен на улице Юношеской в Липецке. При проверке работы предприятия в мае 2021 года были установлены несколько нарушений. Так, планировка производственных помещений рыбной цеха не обеспечивает поточность технологических операций, исключающей пересечение пищевого сырья и готовой пищевой продукции, а также - загрязнённого и чистого инвентаря. Кроме того, в холодильной камере на хранении была рыба без информации об условиях и сроках годности. На основании материалов проверки Липецким межрайонным прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы были переданы в суд.

Предприятию за выявленные нарушения выписали штраф в 20 000 рублей.
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#рыба #производство
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Комментарии (2)

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Эксперт

48 минут назад
Закрыть это предприятие надо а не штрафовать. Штрафы в таких делах не помогут.
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Кроули

сегодня, 12:03
Ну вот, иеперь рыба опять подорожает
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