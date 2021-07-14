сегодня, 09:15
За беспорядок в рыбном цехе оштрафовали на 20`000 рублей
На предприятии не в полном мере соблюдали требования технического регламента таможенного союза о безопасности пищевой продукции.
Цех переработки рыбной продукции расположен на улице Юношеской в Липецке. При проверке работы предприятия в мае 2021 года были установлены несколько нарушений. Так, планировка производственных помещений рыбной цеха не обеспечивает поточность технологических операций, исключающей пересечение пищевого сырья и готовой пищевой продукции, а также - загрязнённого и чистого инвентаря. Кроме того, в холодильной камере на хранении была рыба без информации об условиях и сроках годности. На основании материалов проверки Липецким межрайонным прокурором было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы были переданы в суд.
Предприятию за выявленные нарушения выписали штраф в 20 000 рублей.
Эксперт
Кроули