Происшествия

сегодня, 08:58

Скотник обокрал фермера

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#кража #ферма
Скотник обокрал фермера

Мужчина раскаялся и все вернул до передачи дела в суд.

Мировой судья Воловского судебного участка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя села Ожога. Мужчина, который работал скотником в фермерском хозяйстве, обокрал предприятие.

Кража была совершена в ночь на 23 ноября 2020 года на территории МТФ ООО «Сельхозинвест». Скотник украл у фермера молочный насос, планки, оси и скобы цепи транспортера и лом черного металла. Мужчина унес наворованное к себе домой. Ущерб от кражи составил 17 686 рублей 35 копеек.

Адвокат и подсудимый Федоров обратились с заявлением о прекращении уголовного дела, так как скотник признал свою вину, совершил преступление впервые, подробно рассказал о краже, а также полностью возместил ущерб.

Суд прекратил уголовное дело в отношении скотника из-за деятельного раскаяния.
5 1566
#кража #ферма

Комментарии (5)

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Металлоломный гешефт

59 минут назад
Это сколько же платили этому скотнику, если он позарился и раскулачил типа"фэрмэра" на 17 600 руб.?!
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Липчанин

сегодня, 09:52
Доброе утро, знаю много фермеров, так вот им выгодно брать на работу таких людей дружащих с зелёным змеем. Они не требуют повышения, довольствуются малым, вечно должны. Супруга благодарна что мужа хоть куда-то взяли и хоть что то приносит. Так что не надо плакаться
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Доброе утро

сегодня, 09:15
Александру, станьте сами фермером и найдите скотника. Приходят работать, через день в запой и потом на больничный. Работать никто не хочет.
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Александр

сегодня, 09:08
Фермер больше украл у скотника платя нищенскую зарплату пользуясь тем что больше негде работать
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Нонка

сегодня, 09:04
Скотсктй поступок
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