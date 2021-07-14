Скотник обокрал фермера

Мужчина раскаялся и все вернул до передачи дела в суд.

Мировой судья Воловского судебного участка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя села Ожога. Мужчина, который работал скотником в фермерском хозяйстве, обокрал предприятие.



Кража была совершена в ночь на 23 ноября 2020 года на территории МТФ ООО «Сельхозинвест». Скотник украл у фермера молочный насос, планки, оси и скобы цепи транспортера и лом черного металла. Мужчина унес наворованное к себе домой. Ущерб от кражи составил 17 686 рублей 35 копеек.



Адвокат и подсудимый Федоров обратились с заявлением о прекращении уголовного дела, так как скотник признал свою вину, совершил преступление впервые, подробно рассказал о краже, а также полностью возместил ущерб.



Суд прекратил уголовное дело в отношении скотника из-за деятельного раскаяния.