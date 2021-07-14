Происшествия

вчера, 19:29

Постоянные проверки почти приучили липчан не разжигать костры на Силикатных озерах

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#пожар #лес
Постоянные проверки почти приучили липчан не разжигать костры на Силикатных озерах

Сегодня комиссия из сотрудников управления Левобережным округом, управления по делам ГО и ЧС, полиции и МЧС прошлась по берегам Силикатных озер в Липецке.

Такие проверки проходят ежедневно. Комиссия проверяет территории рядом с лесными массивами – на Силикатных озерах, в посёлке Дачный, Сселках, Новой Жизни. И если нет тех, кто разводит открытый огонь, проверяющие говорят с отдыхающими, дачниками и жителями частного сектора о последствиях разведения костров.

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Так и сегодня отдыхающие на берегу Силикатных озер получали листовки с правилами поведениями в условиях особого противопожарного режима. К таким проверкам липчане настолько привыкли, что одна из отдыхающих возмутилась, когда ей не дали листовку.

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- Второй день подряд мимо проходите, - негодовала девушка.

Сегодня проверяющие заметили дым. Но уже на подъезде к костру  увидели мужчину, который заливал тлеющие угли.

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- Мы уже ученые, в прошлом году пять тысяч рублей заплатили, - рассказала липчанка Оксана. По словам девушки, костер развел кто-то до них, но как добропорядочные граждане она с друзьями решили пламя залить. 

- В таких случаях достаточно сложно доказать вину гражданина. Тем более отдыхающие без какой-либо команды залили огонь. Другое дело, когда люди начинают качать права. Но в условия пожароопасного периода разводить огонь нельзя. Совсем нельзя. Даже в мангале. За разведение огня для граждан предусмотрен штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, - рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Липецку и Липецкому району ГУ МЧС по Липецкой области Максим Кузнецов.

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Сознательность липчан отметил и главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Липецка Александр Богословский:

- Люди понимают ответственность, видят контроль.

Но если сегодня объезд практически не выявил нарушений, то с начала особого пожароопасного периода в рамках таких рейдов составлено уже более 50 протоколов об административных правонарушениях.

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15 1733
#пожар #лес

Комментарии (15)

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стой, кто живет!

вчера, 23:46
здесь жить запрещено!
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Липецк

вчера, 22:28
Ключевые фразы "разводит открытый огонь" и "разводить костер"
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Красный перец чили

вчера, 21:48
В СССР жгли и пожаров не было.
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шалун

вчера, 21:02
Мечту давно уже пора было закрыть - рассадник короны и разгельдяйства руководителя. Бардак везде , столовая в критическом состоянии , меню ужасное , продукты все похоже просрочены , школа в аварийном состоянии , пляж частный с дамами легкого поведения , с детьми туда не сходишь , да еще и путевки платные --- за что?
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эстет

вчера, 20:59
весёлый, Зато есть деньги на гаджеты,чтоб тупо тыкать в них целыми сутками,типа ты занят.
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заповедник

вчера, 20:57
Липчанка, Вы можете распугать в лесу дичь,которая негласно принадлежит губернатору или депутату и так же рыбу в реке
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весёлый

вчера, 20:52
Липчанка, в 90 и не знали как шашлык готовить
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весёлый

вчера, 20:50
Сейчас денег нет на шашлыки
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Липчанка

вчера, 20:45
В 90- х и 2000 х все жарили в лесу шашлыки и ничего не горело. А сейчас и в лес нельзя выходить. Реку превратили в болото. Около Липецка нет организованных мест для отдыха. Власть может только запрещать. У Мечты сделали платный пляж. Моторные лодки по 5 шт причаливают. Водитель и пассажиры употребляют спиртное. И никто не проверяет
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весёлый

вчера, 20:28
У всех были сады и все ездили на сельхозработы ,от школьников до стариков ...морква была дешёвая и картофель ничего не стоил ,6 копеек в столовой порция,а сейчас все лодыри ,только пиво пьют ГМО шное,от него поэтому ,как тюлени
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