Постоянные проверки почти приучили липчан не разжигать костры на Силикатных озерах

Сегодня комиссия из сотрудников управления Левобережным округом, управления по делам ГО и ЧС, полиции и МЧС прошлась по берегам Силикатных озер в Липецке.

Такие проверки проходят ежедневно. Комиссия проверяет территории рядом с лесными массивами – на Силикатных озерах, в посёлке Дачный, Сселках, Новой Жизни. И если нет тех, кто разводит открытый огонь, проверяющие говорят с отдыхающими, дачниками и жителями частного сектора о последствиях разведения костров.Так и сегодня отдыхающие на берегу Силикатных озер получали листовки с правилами поведениями в условиях особого противопожарного режима. К таким проверкам липчане настолько привыкли, что одна из отдыхающих возмутилась, когда ей не дали листовку.- Второй день подряд мимо проходите, - негодовала девушка.Сегодня проверяющие заметили дым. Но уже на подъезде к костру увидели мужчину, который заливал тлеющие угли.- Мы уже ученые, в прошлом году пять тысяч рублей заплатили, - рассказала липчанка Оксана. По словам девушки, костер развел кто-то до них, но как добропорядочные граждане она с друзьями решили пламя залить.- В таких случаях достаточно сложно доказать вину гражданина. Тем более отдыхающие без какой-либо команды залили огонь. Другое дело, когда люди начинают качать права. Но в условия пожароопасного периода разводить огонь нельзя. Совсем нельзя. Даже в мангале. За разведение огня для граждан предусмотрен штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, - рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Липецку и Липецкому району ГУ МЧС по Липецкой области Максим Кузнецов.Сознательность липчан отметил и главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Липецка Александр Богословский:- Люди понимают ответственность, видят контроль.Но если сегодня объезд практически не выявил нарушений, то с начала особого пожароопасного периода в рамках таких рейдов составлено уже более 50 протоколов об административных правонарушениях.