Общество
вчера, 18:14
Росгвардия предупреждает о прохождении колонн бронетехники через Липецкую область
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Росгвардейцы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в период с 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.
- Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - сообщают в силовом ведомстве.
Как сообщают СМИ Ставрополья, сегодня утром в Предгорном районе маршрутка «Газель» врезалась в БТР Росгвардии, который ехал в колонне бронетехники. В этой аварии погибли две женщины.
По данным ТАСС, Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021», в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.
Фото: www.rosgvard.ru
- Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - сообщают в силовом ведомстве.
Как сообщают СМИ Ставрополья, сегодня утром в Предгорном районе маршрутка «Газель» врезалась в БТР Росгвардии, который ехал в колонне бронетехники. В этой аварии погибли две женщины.
По данным ТАСС, Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021», в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.
Фото: www.rosgvard.ru
28 4817
Комментарии (28)
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Витал
гость
Лавочница
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Красный перец чили
Патриот
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