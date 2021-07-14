Общество

вчера, 18:14

Росгвардия предупреждает о прохождении колонн бронетехники через Липецкую область

28 4817
#Росгвардия. дтп #учения
10
Росгвардия предупреждает о прохождении колонн бронетехники через Липецкую область

Росгвардейцы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в период с 12 по 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей запланировано передвижение воинских колонн.

- Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - сообщают в силовом ведомстве.

Как сообщают СМИ Ставрополья, сегодня утром в Предгорном районе маршрутка «Газель» врезалась в БТР Росгвардии, который ехал в колонне бронетехники. В этой аварии погибли две женщины. 

По данным ТАСС, Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021», в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Фото: www.rosgvard.ru

28 4817
#Росгвардия. дтп #учения
10

Комментарии (28)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Витал

вчера, 22:14
Красный перец чили, да против оппозиции какие учения? Что мертво умереть не может
ответить

гость

вчера, 22:12
Как то Вольфович брякнул, что в Липецк нужно вводить войска. Может началось?
ответить

Лавочница

вчера, 22:04
На одних них родимых вся надежда наша. Пусть тренируются против супостатов демократической, Святой Руси!
ответить

Дождались

вчера, 21:53
Это по всей стране началось?
ответить

Красный перец чили

вчера, 21:51
Неужели против оппозиции , учения идут.
ответить

Патриот

вчера, 21:34
28, давно пора. Сколько ждать то..
ответить

весёлый

вчера, 21:33
Просто танки не гоняют ,солярка дорогая
ответить

весёлый

вчера, 21:32
А БТРы застрахованы
ответить

А

вчера, 20:50
Скоро выборы
ответить

28

вчера, 20:38
К выборам готовятся, навальнят будут усмирять
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет
#ЕСПЧ #ЛГБТ
4
Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет

вчера, 22:05

Общество
Липецкая вечЁрка: ковидные антирекорды, возможное банкротство ЛГЭК и необычная авария
#вечЁрка #коронавирус #ЛГЭК
Липецкая вечЁрка: ковидные антирекорды, возможное банкротство ЛГЭК и необычная авария

вчера, 20:21

Общество
В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм
#цены
32
В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм

вчера, 18:58

Общество
Макет памятника Петру и Февронии покажут липчанам во время акции «Свадьба любимому городу»
#памятник
46
Макет памятника Петру и Февронии покажут липчанам во время акции «Свадьба любимому городу»

вчера, 16:37

Общество
«Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер
#онкология
37
«Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер

вчера, 16:14

Общество
У станции «Патриаршая» не будут строить мусорный полигон
#мусор
7
У станции «Патриаршая» не будут строить мусорный полигон

вчера, 15:32

Общество