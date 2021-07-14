Зарядись здоровьем на лето

Наступает период отпусков, однако эпидемиологическая ситуация в мире до сих пор нестабильна – вирус грозится новыми штаммами, границы закрыты, а путешествия могут обернуться негативными последствиями для здоровья.

Возникает вопрос, можно ли отдохнуть и восстановиться дома или на даче?

У японской компании Yamaguchi есть ответ – с качественным массажным и фитнес-оборудованием отпуск обещает быть не просто запоминающимся, но и полезным для иммунитета. Уже более 30 лет компания занимается инновационными разработками продукции для здоровья, красоты и долголетия.





Среди последних новинок – домашний фитнес-зал, который можно оборудовать на паре квадратных метров в загородном доме или квартире. Это стильный спортивный комплекс с японским минимализмом из шведской стенки, функциональных петлей для кроссфита и тренажеров на любой вкус. Вы можете заниматься бегом с ультратонкой беговой дорожкой, крутить педали на беспроводном велотренажере, сбрасывать лишние килограммы на виброплатформе и создавать красивые рельефы тела с вибрационными гантелями. Такой подход в фитнесе даёт возможность самому выбирать время и вид физической активности, а красивая фигура для пляжа и закаленный организм не заставят себя долго ждать!





Для качественного отдыха у Yamaguchi тоже есть широкий выбор предложений. Например, уникальное кресло-качалка с функцией массажа. Оно настолько легкое и компактное, что может расположиться на участке вашей дачи. Представляете удовольствие от массажа спины, шеи и бедер прямо на свежем воздухе и с прекрасным природным видом?





Уже сейчас жители города могут ближе познакомиться с разработками компании для фитнеса и отдыха. 12 июля в ТРЦ Ривьера состоялось торжественное открытие нового салона Yamaguchi . Все желающие могут протестировать массажные кресла класса премиум, разнообразные массажеры для ног и тела, пройтись по компактной беговой дорожке и выбрать подарки себе и близким.

Оставайтесь здоровыми и активными, чтобы это лето оставило только самые счастливые впечатления!

https://yamaguchi-lipetsk.ru/

г. Липецк, ул. Катукова, д. 51, 1 этаж



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