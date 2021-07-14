вчера, 20:21
Липецкая вечЁрка: ковидные антирекорды, возможное банкротство ЛГЭК и необычная авария
Сегодня, 13 июля, уже, увы, в очередной раз обновились антирекорды по количеству выявленных в регионе случаев COVID-19, стало известно, что ЛГЭК могут обанкротить, и на Октябрьском мосту у внедорожника развалилось колесо, да так, что повредило автобус и еще один автомобиль.
— Как будто других-то болезней и не осталось, один ковид… А объявили бы статистику по другим заболеваниям, так сказать, для сравнения… И почему только прививку от ковида в торговых центрах делают? Врачи там осматривают… пусть и другие болячки в ТЦ рассматривают, так сказать, расширяют сферу медицины поближе к народу, чтоб не ждать приема врача по 2-4 недели, — написала Наивная.
В ЛГЭКе критическое финансовое состояние. Об этом сегодня во всеуслышание заявил генеральный директор компании Андрей Сорокин.
— Это полный маразм — уйти в банкротство предприятию, которое поставляет ресурсы липчанам, — не стесняясь в выражениях заявил топ-менеджер, возглавляющий предприятие с марта 2021 года, он приехал из Брянска.
Основные показатели компании ухудшились по сравнению с 2019 годом. И при всем при этом ЛГЭК зачем-то купил 25 земельных участков на сумму 7,7 млн рублей в Желтых Песках.
А еще на нем «висит» кредит Сбера на 700 миллионов рублей. За обслуживание которого предприятие платит по 50 миллионов рублей в год. Причем условия договора таковы, что Сбер может потребовать возврат денег единовременно. И банк потребовал возврата кредита.
Во время подготовки к зиме ЛГЭК будет ремонтировать только то, на что хватит денег. Но надежда умирает последней, Андрей Сорокин предложил план по выправлению ситуации. По его подсчетам, компания может выйти в ноль к 2024 году. Но до этого времени Сорокину еще надо доработать. А то генеральные директора в ЛГЭКе в последнее время стали часто меняться.
— Надо возбуждать дела и тщательно расследовать дела эффективных менеджеров. И все будет ясно, как белый день, кто что конкретно налепил и какие последствия! — считает Гость.
ДТП из разряда нарочно не придумаешь случилось сегодня утром на Октябрьском мосту. У джипа колесо не только отвалилось, но еще и развалилось! Кусок литого диска отлетел в лобовое стекло «Фольксвагена», а покрышка попала в автобус и повредила его переднюю часть. Потом у внедорожника отвалилось еще одно колесо. Оно, к счастью, осталось целым, только джип на двух колесах ехать уже не мог и остановился.