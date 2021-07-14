Макет памятника Петру и Февронии покажут липчанам во время акции «Свадьба любимому городу»

16 июля на улице Ленина возле Дворца бракосочетания пройдет акция «Свадьба любимому городу». Помимо того, что во время акции распишут 16 пар, у Дворца продемонстрируют макет памятника святым Петру и Февронии.



«Оценить 3D-модель монумента и высказать своё мнение: стоит ли устанавливать настоящую скульптуру рядом с ЗАГСом, смогут представители власти, бизнес-сообществ, а также все желающие. Для этого создадут специальную книгу отзывов, первые записи в которой оставят молодожёны», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Идея создания памятника святым покровителям семьи – Петру и Февронии принадлежит представителям «Союза женщин Липецкой области».



Фото пресс-службы администрации Липецка.

