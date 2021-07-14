Общество

вчера, 16:37

Макет памятника Петру и Февронии покажут липчанам во время акции «Свадьба любимому городу»

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#памятник
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Макет памятника Петру и Февронии покажут липчанам во время акции «Свадьба любимому городу»
16 июля на улице Ленина возле Дворца бракосочетания пройдет акция «Свадьба любимому городу». Помимо того, что во время акции распишут 16 пар, у Дворца продемонстрируют макет памятника святым Петру и Февронии.
 
«Оценить 3D-модель монумента и высказать своё мнение: стоит ли устанавливать настоящую скульптуру рядом с ЗАГСом, смогут представители власти, бизнес-сообществ, а также все желающие. Для этого создадут специальную книгу отзывов, первые записи в которой оставят молодожёны», - сообщает пресс-служба администрации Липецка. 
 
Идея создания памятника святым покровителям семьи – Петру и Февронии принадлежит представителям «Союза женщин Липецкой области». 

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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#памятник
1

Комментарии (46)

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вова

вчера, 23:22
Мужики, давайте организуем "Союз мужчин Липецкой области" и тоже что нибудь замутим такое, до чего ещё никто не додумался!
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Профи

вчера, 22:58
Ну, да. Деньги то больше девать некуда.
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Липчанка

вчера, 22:50
Что за странное название акции "Свадьба любимому городу"?! Кто на ком женится? Или эта свадьба только городу и нужна? Черт знает что
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Буревестник

вчера, 22:03
Дикость какая то , кругом церкви одни и памятники святым , а достойных рабочих мест , с достойной белой зарплатой ноль 0.
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Петр Ильич

вчера, 21:32
С юга к нам везут морковку по дешевке. Спасибо большое за заботу!!!!
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Олег

вчера, 21:20
Они там вообще с ума посходили! Всюду нужно истуканов понаставить. Кстати, скульптор -автор этого чуда почему-то не назван.
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Мария Б.

вчера, 20:57
Гость, да, кстати, у них не было детей. Тогда чьих поставили и зачем?)
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Дерсу

вчера, 20:47
Это историческое здание, нечего там непонятный новодел городить!
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Липчанин

вчера, 20:10
Может сначала спросить у жителей, нужен ли он. Ведь как тут писали почти 90%были люди против и не понимали зачем
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Бюджетник

вчера, 19:38
Да-да и страусов уберите
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