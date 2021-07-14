В России

вчера, 16:08

Власти намерены ужесточить требования для охотников

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#охотничье оружие
Правительство намерено продолжить ужесточать регулирование доступа к оружию. К уже одобренному президентом России Владимиром Путиным закону о его госконтроле могут добавить барьеры, которые усложнят получение охотничьего билета. Соответствующие поправки в закон «Об охоте...» по поручению вице-премьера Виктории Абраменко разрабатывают несколько министерств, сообщают «Известия».  

По проектируемым нормам, кандидаты будут обязаны проходить обучение по требованиям охотничьего минимума (основы биологии диких животных, правила охоты, техника безопасности), следует из протокола. Плюс к этому претенденты должны иметь заключение (справку) о том, что у них нет медицинских противопоказаний к владению оружием, указано в документе. Препятствием могут стать психические заболевания (шизофрения, расстройства настроения и другие) и болезни глаз (снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом и др.), следует из постановления «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием...».  

Сейчас, согласно закону «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...», охотничий билет могут получить люди, которые обладают гражданской дееспособностью — то есть достигли 18 лет, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. Далее, согласно регулированию, охотник имеет право претендовать на оружие — ему придется оформить лицензию на приобретение. 
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#охотничье оружие

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Пенсионер

вчера, 21:41
Ввести экзамен по правилам безопасности на охоте с проверкой на практике.
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