В России
вчера, 15:30
В Тамбовской области мужчина предстанет перед судом за убийство родной бабушки
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40-летний мужчина убил родную бабушку из-за денег.
Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего по ч. 4 ст. 111 УК РФ и в угрозе убийством по ч. 1 ст. 119 УК РФ.
По версии следствия, 13 апреля 40-летний житель Тамбовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у бабушки денежные средства. Женщина денег внуку не дала, и в очередной раз сказал ему, что надо устраиваться на работу и «завязывать» со спиртным. Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове. Через 10 дней потерпевшая скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга, - сообщается в пресс-релизе СУ СК РФ по Тамбовской области.
Ранее, в марте, обвиняемый в ходе конфликта со своей матерью, держа в руках стеклянную бутылку, угрожал женщине убийством.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 13 апреля 40-летний житель Тамбовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у бабушки денежные средства. Женщина денег внуку не дала, и в очередной раз сказал ему, что надо устраиваться на работу и «завязывать» со спиртным. Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове. Через 10 дней потерпевшая скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга, - сообщается в пресс-релизе СУ СК РФ по Тамбовской области.
Ранее, в марте, обвиняемый в ходе конфликта со своей матерью, держа в руках стеклянную бутылку, угрожал женщине убийством.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
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