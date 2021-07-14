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вчера, 15:30

В Тамбовской области мужчина предстанет перед судом за убийство родной бабушки

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#убийство

40-летний мужчина убил родную бабушку из-за денег.

Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего по ч. 4 ст. 111 УК РФ и в угрозе убийством по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

По версии следствия, 13 апреля 40-летний житель Тамбовской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у бабушки денежные средства. Женщина денег внуку не дала, и в очередной раз сказал ему, что надо устраиваться на работу и «завязывать» со спиртным. Разозлившись, обвиняемый несколько раз ударил пенсионерку по голове. Через 10 дней потерпевшая скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы и отека головного мозга, - сообщается в пресс-релизе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Ранее, в марте, обвиняемый в ходе конфликта со своей матерью, держа в руках стеклянную бутылку, угрожал женщине убийством.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
342
#убийство

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