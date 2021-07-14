Общество

вчера, 15:32

У станции «Патриаршая» не будут строить мусорный полигон

7 2231
#мусор
6
У станции «Патриаршая» не будут строить мусорный полигон

В администрации области отказались от этого объекта ввиду его близости к населенным пунктам Ивовского сельсовета.

Администрация области исключило район железнодорожной станции «Патриаршая» из возможных мест расположения мусорных полигонов. В первую очередь, из-за неудачного транспортного расположения: его удаленность неизбежно привела бы к увеличению тарифа на вывоз мусора. Во-вторых, из-за расположенных поблизости населенных пунктов, входящих в состав Ивовского сельсовета.

Напомним, что в ноябре 2019 года в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в 2018 году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами Москвы был указан полигон в Липецкой области размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции «Патриаршая». В схеме было указано, что тут может появится межмуниципальный производственно-технический комплекс (кластер) по переработке отходов (от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов). Авторы сообщения тогда написали, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».

Однако в 2019 году администрация области эту историю назвала очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция «Патриаршая»), возможно создание экотехнопарка, в котором возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района.

После этого сообщения жители Ивовского сельсовета выступили против строительства мусорного полигона, хотя еще тогда, в конце 2019 года, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора, в которые Липецкая область не попала. Брожением умов воспользовались некоторые общественные и политические организации. И вот сегодня стало окончательно ясно, что Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет.
7 2231
#мусор
6

Комментарии (7)

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Колян

вчера, 19:39
Ну да. Только если не здесь - значит где-то ещё? Узнаем заранее, или по-факту?
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геннадий

вчера, 16:55
увы но мусор просто так не исчезнет
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Липецк

вчера, 16:53
А почему Аверов на сайте Вестей назван сенатором?
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Вредитель

вчера, 16:32
Ну не в этом ,так в другом месте построим, какая разница.!
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Оооо

вчера, 15:56
Неужели кто-то одумался
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Седой с ЛТЗ

вчера, 15:42
Ещё в советское время этот район попал в санитарную зону с запретом любых техногенных и производственных строек, т.к. там сложные питающие водоносные почвенные горизонты задонского и липецкого районов. Те, кто принял решение о строительстве полигона, преступники. Прежде всего перед людьми и будущими поколениями.
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весёлый

вчера, 15:40
Пускай везут мусор в Европу ,у них заводы есть ,вместо газа
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