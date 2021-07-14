Общество
вчера, 15:32
У станции «Патриаршая» не будут строить мусорный полигон
В администрации области отказались от этого объекта ввиду его близости к населенным пунктам Ивовского сельсовета.
Администрация области исключило район железнодорожной станции «Патриаршая» из возможных мест расположения мусорных полигонов. В первую очередь, из-за неудачного транспортного расположения: его удаленность неизбежно привела бы к увеличению тарифа на вывоз мусора. Во-вторых, из-за расположенных поблизости населенных пунктов, входящих в состав Ивовского сельсовета.
Напомним, что в ноябре 2019 года в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в 2018 году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами Москвы был указан полигон в Липецкой области размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции «Патриаршая». В схеме было указано, что тут может появится межмуниципальный производственно-технический комплекс (кластер) по переработке отходов (от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов). Авторы сообщения тогда написали, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».
Однако в 2019 году администрация области эту историю назвала очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция «Патриаршая»), возможно создание экотехнопарка, в котором возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района.
После этого сообщения жители Ивовского сельсовета выступили против строительства мусорного полигона, хотя еще тогда, в конце 2019 года, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора, в которые Липецкая область не попала. Брожением умов воспользовались некоторые общественные и политические организации. И вот сегодня стало окончательно ясно, что Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет.
Напомним, что в ноябре 2019 года в соцсетях появились сообщения о том, что в разработанной в 2018 году столичным ООО «Большая Тройка» территориальной схеме по обращению с отходами Москвы был указан полигон в Липецкой области размером 173 га и мощностью 270 тысяч тонн отходов в год, с кадастровым номером 48:13:1560601:38, находящийся в непосредственной близости от села Донское и железнодорожной станции «Патриаршая». В схеме было указано, что тут может появится межмуниципальный производственно-технический комплекс (кластер) по переработке отходов (от Москвы состав до станции Патриаршая идет около 4-х часов). Авторы сообщения тогда написали, что «в Липецкой области подготовлено все для организации кластера по приему мусора из Москвы. И больше того, его сооружение уже начато».
Однако в 2019 году администрация области эту историю назвала очередным фейком, заявив, что ввоз отходов извне, из других регионов страны, областной территориальной схемой обращения с отходами запрещен. Впрочем, в областном управлении экологии и природных ресурсов сообщили, что на территории Ивовского сельсовета (на которой находится станция «Патриаршая»), возможно создание экотехнопарка, в котором возможна сортировка и переработка ТКО, собранного на территории Липецка и Липецкого района.
После этого сообщения жители Ивовского сельсовета выступили против строительства мусорного полигона, хотя еще тогда, в конце 2019 года, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора, в которые Липецкая область не попала. Брожением умов воспользовались некоторые общественные и политические организации. И вот сегодня стало окончательно ясно, что Липецкой области в схеме переработки московского мусора нет.
Колян
геннадий
Липецк
Вредитель
Оооо
Седой с ЛТЗ
весёлый