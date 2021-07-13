Общество

18 минут назад

Проход по мосту на Зеленый остров открыт для всех желающих

348
#Зеленый остров #пляж
1
Проход по мосту на Зеленый остров открыт для всех желающих

Липчане сейчас из любопытства гуляют по переправе.

На Зеленый остров теперь можно свободно пройти по понтонному мосту через реку Воронеж. Проход открыли. Горожане пока ходят на остров больше из любопытства, посмотреть, как он изменился.

Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Липецка Константин Востриков, в дальнейшем на Зеленом острове планируют проводить ежегодно по 5-6 крупных мероприятий различной направленности. Однако когда они состоятся, сейчас сказать никто не может. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. А в ближайшее время планируется обсудить дальнейшее благоустройство острова.

Купаться со стороны острова в реке нельзя. Места для плавания там не оборудованы. А подростки уже пытаются прыгать с моста, что категорически запрещено, под водой натянуты тросы, о которые можно пораниться. За тем, чтобы дети не прыгали, пытается уследить охранник.
348
#Зеленый остров #пляж
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане 8 199 раз пожаловались на коммунальщиков
#жалоба #ЖКХ #ГЖИ
3
Липчане 8 199 раз пожаловались на коммунальщиков

сегодня, 13:31

Общество
Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» занялись общественни...
#конфликт
10
Конфликтной ситуацией с исполнением нацпроекта «Безопасные качественные дороги» занялись общественни...

сегодня, 12:59

Общество
«ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства»
#ЛГЭК #Липецкий горсовет
29
«ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства»

сегодня, 12:44

Общество
В Липецке расширят кладбище
#кладбище
23
В Липецке расширят кладбище

сегодня, 12:12

Общество
25-летней липчанке требуется помощь для трансплантации костного мозга
#благотворительность
18
25-летней липчанке требуется помощь для трансплантации костного мозга

сегодня, 12:12

Общество
Проект реновации квартала на улице Гагарина переделают
#застройка #проект #тендер
9
Проект реновации квартала на улице Гагарина переделают

сегодня, 11:49

Общество