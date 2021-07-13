Проход по мосту на Зеленый остров открыт для всех желающих

Липчане сейчас из любопытства гуляют по переправе.

На Зеленый остров теперь можно свободно пройти по понтонному мосту через реку Воронеж. Проход открыли. Горожане пока ходят на остров больше из любопытства, посмотреть, как он изменился.



Как рассказал GOROD48 первый заместитель главы администрации Липецка Константин Востриков, в дальнейшем на Зеленом острове планируют проводить ежегодно по 5-6 крупных мероприятий различной направленности. Однако когда они состоятся, сейчас сказать никто не может. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. А в ближайшее время планируется обсудить дальнейшее благоустройство острова.



Купаться со стороны острова в реке нельзя. Места для плавания там не оборудованы. А подростки уже пытаются прыгать с моста, что категорически запрещено, под водой натянуты тросы, о которые можно пораниться. За тем, чтобы дети не прыгали, пытается уследить охранник.